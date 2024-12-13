Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Patienten, die sich auf einen gängigen medizinischen Eingriff vorbereiten, wie z.B. eine Blutuntersuchung oder eine kleinere ambulante Operation. Der visuelle Stil sollte ruhig, sauber und einfühlsam sein, moderne Grafiken zur Veranschaulichung der wichtigsten Schritte nutzen und von einer beruhigenden, klaren Stimme begleitet werden. Dieses Video, das HeyGen's AI-Avatare nutzt, wird als wichtiges Patientenaufklärungsvideo dienen, um den Prozess zu entmystifizieren und die Angst der Patienten zu lindern.

