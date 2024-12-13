Patienteninstruktions-Videoersteller: Erstellen Sie ansprechende Videos

Ermöglichen Sie Gesundheitsfachkräften, ansprechende Anleitungen und Videodokumentationen mit dynamischen KI-Avataren zu erstellen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Patientenaufnahme für neue Klinikbesucher. Dieses Video sollte ein freundliches KI-Avatar zeigen, das sie durch die Check-in-Verfahren und die Einrichtungen der Klinik führt, wobei ein einladender und professioneller visueller Stil mit einer ruhigen, beruhigenden KI-Stimme beibehalten wird. Heben Sie hervor, wie HeyGens KI-Avatare das anfängliche Patientenerlebnis personalisieren können.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Patientenaufklärungsvideo, das die Vorbereitungsschritte für ein gängiges medizinisches Verfahren erklärt. Das Video sollte einen informativen und klaren visuellen Stil haben, mit klaren Grafiken und einfachen Schritt-für-Schritt-Visualisierungen, kombiniert mit einer prägnanten und autoritativen KI-Stimme, die direkt aus einem Skript generiert wird. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung klarer Anleitungen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Patienteninstruktionsvideo zur richtigen Medikamentendosierung und -zeitplanung. Dieses Video benötigt einen einfachen, direkten visuellen Stil, möglicherweise mit animierten Elementen, die Medikamente darstellen, kombiniert mit einer klaren Voiceover. Es muss unbedingt Untertitel in mehreren Sprachen enthalten, um die Zugänglichkeit für eine vielfältige Patientenbasis zu gewährleisten und HeyGens Fähigkeit zur Erstellung zugänglicher Inhalte zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Video für Pflegeanweisungen nach der Entlassung, das sich auf Tipps zur Erholung zu Hause konzentriert. Der visuelle Stil sollte unterstützend und einfühlsam sein, mit sanften Szenen (z. B. einer komfortablen häuslichen Umgebung) aus einer Mediathek, ergänzt durch ein warmes und ermutigendes KI-Voiceover. Zeigen Sie, wie HeyGens Voiceover-Generierung und Mediathek/Stock-Unterstützung ansprechende Schulungsvideos für die Selbstpflege der Patienten erstellen können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Patienteninstruktions-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Patienteninstruktionsvideos mit KI, um klare Kommunikation und besseres Patientenverständnis zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Patienteninstruktionsinhalts oder wählen Sie eine gebrauchsfertige Vorlage aus HeyGens umfangreicher Bibliothek. Passen Sie diese vorgefertigten Szenen an, um schnell Patientenaufklärungsvideos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr KI-Avatar und Voiceover
Verbessern Sie Ihr Video mit einem professionellen HeyGen KI-Avatar, um Informationen klar zu präsentieren. Kombinieren Sie es mit einem KI-Voiceover in verschiedenen Sprachen, um ein freundliches und konsistentes Gesicht und Stimme für Ihre Patientenaufnahmevideos zu bieten.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Patienteninstruktionen für alle zugänglich sind, indem Sie automatisch Untertitel und Bildunterschriften mit HeyGens integrierten Funktionen hinzufügen. Diese wichtige Fähigkeit unterstützt das Verständnis und die Einhaltung, insbesondere für Patienten, die schwerhörig sind oder lieber mitlesen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Bildungsinhalte
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, mit HeyGens Exportwerkzeugen. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Patienteninstruktionsvideos über Ihre internen Systeme oder Patientenportale, um eine effektive Patientenversorgung zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Patientenaufklärung skalieren

Produzieren Sie effizient eine große Menge an Patientenaufklärungsvideos, um Ihre Reichweite zu erweitern und eine breitere Patientendemografie weltweit zu unterrichten und zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Patientenaufklärungsvideos für Gesundheitsfachkräfte verbessern?

HeyGen dient als intuitiver KI-Video-Generator, der es Gesundheitsfachkräften ermöglicht, ansprechende Patientenaufklärungsvideos effizient zu erstellen. Nutzen Sie unsere KI-Avatare und KI-Voiceovers, um klare, konsistente Informationen zu liefern, die komplexe medizinische Themen für Patienten leicht verständlich machen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Videoersteller für Patienteninstruktionen?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Vorlagen, mit denen Sie schnell hochwertige Patienteninstruktionsvideos erstellen können. Fügen Sie einfach Bildschirmaufnahmen und Untertitel hinzu, um Patienten Schritt für Schritt durch Verfahren oder Medikamenteneinnahme zu führen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Schulungsvideos im Gesundheitswesen mit KI-Avataren?

Ja, HeyGen ist ein idealer Videoersteller für Schulungsvideos im Gesundheitswesen und bietet eine Vielzahl von KI-Avataren, die Schulungsinhalte in mehreren Sprachen liefern können. Dies ermöglicht skalierbare und konsistente Videodokumentationen für die Einarbeitung von Mitarbeitern und die kontinuierliche berufliche Entwicklung.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Inhalte für Patientenaufnahmevideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, inklusive Patientenaufnahmevideos zu erstellen, indem es die Text-zu-Video-Generierung in mehreren Sprachen unterstützt. Dies stellt sicher, dass Ihre Videodokumentation eine vielfältige Patientendemografie effektiv erreicht und das Verständnis und die Beteiligung verbessert.

