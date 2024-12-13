Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Patienteninstruktionsvideo, das die Schritte zur häuslichen Wundversorgung nach einem kleineren chirurgischen Eingriff erklärt, und richten Sie sich an erwachsene Patienten, die klare, visuelle Anleitungen suchen. Der visuelle Stil sollte hell und beruhigend sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der jeden Schritt demonstriert, ergänzt durch eine ruhige und informative Voiceover-Generierung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um medizinische Richtlinien einfach in eine ansprechende visuelle Erklärung zu verwandeln und ein hohes Patientenverständnis sicherzustellen.

