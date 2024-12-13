Patienteninformationsvideo-Generator: Vereinfachen Sie die Patientenaufklärung

Verbessern Sie das Patientenverständnis mit ansprechenden, mehrsprachigen medizinischen Inhalten, die von KI-Avataren erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 45-sekündige Schritt-für-Schritt-Anleitung für Erstnutzer von Telemedizin, um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten. Das Video sollte helle, benutzerfreundliche Visuals mit klaren Anweisungen enthalten, begleitet von einem freundlichen KI-Avatar, der den Prozess erklärt und HeyGens KI-Avatare nutzt, um ein ansprechendes Bildungserlebnis im Gesundheitswesen zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Erklärungsvideo für Patienten, die sich von kleineren chirurgischen Eingriffen erholen. Verwenden Sie einen sauberen, informativen visuellen Stil mit Aufzählungspunkten und einfachen Diagrammen, um mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript kritische postoperative Anweisungen schnell in klare Visuals und Untertitel umzuwandeln, die das sofortige Verständnis der Patienten fördern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-Einführungsvideo für alle neuen und bestehenden Patienten, um das Online-Patientenportal der Klinik zu navigieren. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit tatsächlichen Portal-Screenshots und animierten Highlights, und einen KI-Avatar enthalten, der eine klare, ansprechende Erzählung bietet, indem er HeyGens Vorlagen & Szenen nutzt, um diesen Prozess der Erstellung von Patienteninformationsvideos zu optimieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Patienteninformationsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos klare, präzise und ansprechende medizinische Erklärungsvideos, um das Verständnis und die Compliance der Patienten mit unserer KI-Video-Plattform zu verbessern.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihr Patienteninformationsskript direkt in die Plattform ein. Unsere KI wandelt Ihren Text sofort in ein Video um und bildet die Grundlage Ihres medizinischen Erklärungsvideos.
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie einen professionellen KI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Sie können KI-Avatare anpassen, um eine vertrauenswürdige und nachvollziehbare Präsenz für Ihre Gesundheitsbildungsvideos zu gewährleisten.
Step 3
Fügen Sie Visuals und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Visuals, Bildern oder Aufnahmen aus unserer Medienbibliothek. Wenden Sie Branding-Kontrollen wie Ihr Logo und spezifische Farben an, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
Step 4
Generieren und Exportieren
Vorschau Ihrer vollständig KI-generierten Videos und nehmen Sie eventuelle letzte Anpassungen vor. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Patienteninformationsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine einfache Verbreitung über Plattformen hinweg.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Patientenverständnis und die Schulung des Personals

Entwickeln Sie KI-gestützte Videos für die Patientenaufnahme, Verfahrensklärungen und die Schulung des Personals, was zu besseren Ergebnissen und betrieblicher Effizienz führt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Gesundheitsfachkräfte bei der Patientenaufklärung unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Gesundheitsfachkräften, klare und ansprechende Bildungs-Videos zu erstellen, die das Verständnis der Patienten für komplexe medizinische Informationen erheblich verbessern. Unser KI-Video-Generator und anpassbare KI-Avatare vereinfachen die Produktion von Patientenaufklärungsmaterialien und fördern den effizienten Austausch medizinischen Wissens.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Video-Generator für die Erstellung medizinischer Inhalte?

HeyGen ist ein leistungsstarker KI-Video-Generator, der speziell entwickelt wurde, um die Produktion von Gesundheitsvideos zu vereinfachen. Er ermöglicht es Nutzern, mühelos hochwertige medizinische Erklärungsvideos zu erstellen. Seine intuitive Plattform und fortschrittlichen KI-Avatare gewährleisten die schnelle Erstellung professioneller medizinischer Videos und reduzieren den traditionellen Produktionsaufwand erheblich.

Kann HeyGen mehrsprachige medizinische Inhalte für diverse Patientengruppen erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger medizinischer Inhalte vollständig und ermöglicht es Gesundheitsorganisationen, ein globales Publikum effektiv zu erreichen. Mit der Fähigkeit, Inhalte in über 40 Sprachen zu generieren, stellt HeyGen sicher, dass Ihre Patienteninformationsvideos zugänglich und kulturell relevant sind, was das Verständnis der Patienten weltweit verbessert.

Wie vereinfacht HeyGen die Schulung des Personals und den internen Austausch medizinischen Wissens?

HeyGen bietet eine effiziente Lösung zur Erstellung konsistenter Schulungsmaterialien und medizinischer Erklärungsvideos für das Personal in Gesundheitsorganisationen. Seine vielfältigen Videovorlagen und KI-generierten Videos vereinfachen die Erstellung von Inhalten zur beruflichen Weiterbildung und fördern die verbesserte Zusammenarbeit im Team und das Wissenserhalt unter Gesundheitsfachkräften.

