Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 90-sekündiges Patientenaufklärungsvideo, das die Vorteile und den Ablauf eines neuen Diabetes-Management-Plans klar erklärt. Dieses Video ist auf erwachsene Patienten und ihre Betreuer zugeschnitten und erfordert einen ruhigen, professionellen und beruhigenden visuellen Stil, gepaart mit einer klaren, unterstützenden Erzählung. Nutzer können die AI-Avatare von HeyGen effektiv nutzen, um die Informationen zu präsentieren, das Verständnis durch intuitive Voiceover-Generierung zu verbessern und komplexe medizinische Informationen zu vereinfachen.

