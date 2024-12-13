Erklärvideo-Macher für Passagier-Onboarding

Steigern Sie das Engagement im Training mit dynamischen Onboarding-Videos, verstärkt durch realistische KI-Avatare.

Für neue Flugpassagiere: Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Onboarding-Video vor, das sie reibungslos durch ihre erste Flugerfahrung führt. Dieser helle, einladende animierte Erklärfilm, verstärkt durch freundliche KI-Avatare und eine professionelle Stimme, veranschaulicht klar die Check-in- und Sicherheitsprozesse und sorgt für einen stressfreien Start ihrer Reise.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Reisende, das komplexe internationale Zollformulare und -verfahren entmystifiziert. Mit klaren, minimalistischen Visuals, prägnantem On-Screen-Text und generierten Untertiteln vereinfacht dieses Onboarding-Video bürokratische Schritte und macht sie für jeden, der sich auf internationale Reisen vorbereitet, zugänglich und beruhigend, alles effizient aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert.
Beispiel-Prompt 2
Ein dynamisches 30-sekündiges internes Schulungsvideo wird für neue Busfahrer benötigt, das effektiv wesentliche Sicherheitsprotokolle und Tipps zur Routenführung zeigt. Diese ansprechende KI-Videoerstellung, die eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen aus der Medienbibliothek nutzt, präsentiert Informationen mit schnellen Szenenwechseln und einer energetischen, informativen Stimme, was das Engagement neuer Mitarbeiter in jedem Bodentransportunternehmen erheblich steigert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Produktdemo-Video für eine revolutionäre neue Reisebuchungs-App, das potenzielle Nutzer mit einer visuell eleganten und modernen Präsentation anspricht. Dieses schnelle Erklärvideo zeigt nahtlose Schnittstellendemonstrationen, fröhliche Hintergrundmusik und eine direkte, erklärende Stimme, optimiert für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, und hebt effektiv die benutzerfreundliche Oberfläche und einzigartigen Funktionen der App hervor.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Erklärvideo-Macher für Passagier-Onboarding

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Onboarding-Videos für Passagiere mit KI, um eine reibungslose und klare Einführung in ihre Reise zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Starten Sie schnell, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen wählen, die für Erklär- und Onboarding-Inhalte maßgeschneidert sind.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Onboarding-Skript hinzu
Geben Sie Ihr detailliertes Passagier-Onboarding-Skript ein und sehen Sie zu, wie unsere Plattform Text-zu-Video aus einem Skript verwendet, um Ihre Worte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wählen Sie einen KI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen professionellen KI-Avatar auswählen, der Ihre Onboarding-Informationen präsentiert und Ihre Botschaft persönlicher macht.
4
Step 4
Generieren Sie Voiceover und exportieren Sie
Nutzen Sie die fortschrittliche Sprachgenerierung für eine natürlich klingende Erzählung und exportieren Sie dann mühelos Ihr vollständiges, poliertes Passagier-Onboarding-Erklärvideo.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Produktion von Erklärvideos

Produzieren Sie schnell hochwertige Passagier-Onboarding-Erklärvideos aus Skripten, indem Sie komplexe Informationen mühelos in ansprechende visuelle Anleitungen verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Prozess für Erklärvideos verbessern?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Erklärvideos und animierten Videos mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Nutzen Sie eine breite Palette von Videovorlagen und KI-Avataren, um Ihre kreative Vision schnell und professionell zum Leben zu erwecken.

Was macht HeyGen zu einer führenden Plattform für KI-Videoerstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI für nahtlose Videoerstellung, sodass Sie Text-zu-Video aus einem Skript mit realistischen KI-Avataren und hochwertiger Sprachgenerierung umsetzen können. Dies steigert die Effizienz erheblich bei der Produktion verschiedener Inhalte, einschließlich Onboarding-Videos oder Produktdemos.

Kann ich Videos mit den Tools von HeyGen einfach anpassen?

Ja, HeyGen bietet einen leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor und umfangreiche Videovorlagen, um die Anpassung zu vereinfachen. Sie können mühelos Ihr Branding hinzufügen, aus verschiedenen KI-Avataren wählen und professionelle Untertitel generieren, um Ihre Videoinhalte zu personalisieren.

Wie hilft HeyGen, das Engagement in Training und Onboarding zu verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische und ansprechende Onboarding- und Schulungsvideos zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln. Mit KI-Avataren und anpassbaren Szenen können Sie das Training-Engagement effektiv steigern und sicherstellen, dass wichtige Botschaften klar durch professionelle KI-Videoerstellung kommuniziert werden.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo