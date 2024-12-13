Partnerschafts-News-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde Ankündigungen

Verwandeln Sie Ihr Skript in überzeugende Partnerschaftsankündigungsvideos, die Ihre Marke mit Text-zu-Video aus dem Skript stärken.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges dynamisches Partnerschafts-News-Video, das sich an Gründer von Tech-Startups und Marketingmanager richtet. Das Video sollte eine moderne, saubere visuelle Ästhetik mit energetischer Hintergrundmusik und einem professionellen AI-Avatar, der die Ankündigung überbringt, präsentieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um die strategischen Vorteile der neuen Zusammenarbeit klar darzustellen und eine polierte und informative Präsentation zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges überzeugendes Partnerschaftsankündigungsvideo, das sich an Unternehmenskommunikationsteams und PR-Spezialisten richtet. Dieses Video sollte einen anspruchsvollen, unternehmerischen visuellen Stil annehmen, mit aufbauender Instrumentalmusik und einer klaren, artikulierten Stimme, um die Neuigkeiten effektiv zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen und die Voiceover-Generierungsfunktionen, um eine wirkungsvolle, markengerechte Botschaft zu produzieren, die bei einem professionellen Publikum Anklang findet.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 45-sekündigen informativen Clip im Stil eines News-Video-Makers, der für Kleinunternehmer und Content-Ersteller gedacht ist, die neue Kooperationen ankündigen möchten. Der visuelle Ansatz sollte ansprechend und informell, aber dennoch sehr informativ sein, mit hellen, freundlichen Grafiken und einer begeisterten AI-Stimme. Stellen Sie sicher, dass das Video Untertitel/Captions für Barrierefreiheit enthält und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Attraktivität zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1-minütiges AI Video Maker-Tutorial-Segment für Social-Media-Marketer und Online-Lehrer. Das Video benötigt eine schnelle, visuell reiche Ästhetik mit lebendigen Farben und einer ansprechenden, erklärenden AI-Stimme, die den Zuschauer führt. Demonstrieren Sie HeyGens Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte und die Text-zu-Video-Funktion, um zu zeigen, wie schnell professioneller Content erstellt und für verschiedene Plattformen angepasst werden kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Partnerschafts-News-Videos funktionieren

Erstellen Sie mühelos fesselnde Partnerschafts-News-Videos mit AI, von Skript zu beeindruckenden visuellen Inhalten, perfekt für soziale Medien und Ankündigungen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Skript
Wählen Sie aus professionell gestalteten Vorlagen oder geben Sie Ihr News-Skript ein, um HeyGens AI zu nutzen und sofort erste Szenen für Ihr Partnerschaftsankündigungsvideo zu generieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Inhalte an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Stock-Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzufügen und das Logo und die Farben Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen anwenden.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und Voiceovers hinzu
Erwecken Sie Ihr Skript mit realistischen AI-Avataren zum Leben oder generieren Sie natürlich klingende Voiceovers, um Ihre Partnerschafts-News-Botschaft klar und wirkungsvoll zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Laden Sie Ihr hochauflösendes News-Video herunter, optimiert für verschiedene soziale Medienplattformen mit flexiblen Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie erfolgreiche Kooperationen mit AI-Video

.

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, um den Erfolg und den Wert Ihrer strategischen Partnerschaften und Joint Ventures hervorzuheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Partnerschaftsankündigungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihre Textskripte mühelos in professionelle "Partnerschaftsankündigungsvideos" zu verwandeln. Unsere "Text-zu-Video aus dem Skript"-Funktion und die gebrauchsfertigen "Vorlagen" machen die Videoerstellung effizient und wirkungsvoll.

Kann ich meine News-Video-Inhalte mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende "Branding-Kontrollen" für Ihre "News-Video-Maker"-Bedürfnisse, sodass Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfügen können. Sie können auch unseren "Drag-and-Drop-Editor" nutzen, um jede Szene mühelos anzupassen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung?

HeyGen integriert leistungsstarke "AI-Videobearbeitungs"-Funktionen, einschließlich lebensechter "AI-Avatare" und hochwertiger "Voiceover-Generierung". Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte zu produzieren, ohne komplexe Produktionstechnik zu benötigen.

Unterstützt HeyGen den Export von News-Videos für soziale Medien?

Ja, HeyGen ermöglicht den nahtlosen "Export" Ihrer "News-Report-Video"-Inhalte in verschiedenen "Seitenverhältnissen", optimiert für verschiedene "soziale Medienplattformen". Sie können auch automatisch "Untertitel" hinzufügen, um eine breitere Zugänglichkeit und Reichweite zu gewährleisten.

