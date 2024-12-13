Erstellen Sie ein 60-sekündiges dynamisches Partnerschafts-News-Video, das sich an Gründer von Tech-Startups und Marketingmanager richtet. Das Video sollte eine moderne, saubere visuelle Ästhetik mit energetischer Hintergrundmusik und einem professionellen AI-Avatar, der die Ankündigung überbringt, präsentieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um die strategischen Vorteile der neuen Zusammenarbeit klar darzustellen und eine polierte und informative Präsentation zu gewährleisten.

