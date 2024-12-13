Partner-Trainingsvideoportal: Ihr Team stärken

Steigern Sie die Fähigkeitsvalidierung und bieten Sie konsistentes Online-Training, indem Sie ansprechende Videos mit HeyGens AI-Avataren erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 90-sekündiges informatives Video für bestehende Partner, die ihre Expertise erweitern möchten, und beschreiben Sie die strukturierten Lernpfade und das Zertifizierungscurriculum. Der visuelle Stil sollte sauber und tutorialartig sein, mit HeyGens Untertiteln für Klarheit und deutlichen Vorlagen & Szenen, um die Zuschauer durch jede Lernstufe zu führen.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video, das sich an Partner richtet, die schnelle Antworten oder spezifische Fähigkeiten entwickeln möchten, und zeigen Sie, wie einfach sie auf bestimmte Trainingsvideos und Benutzerhandbücher im Portal zugreifen können. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ansprechende visuelle Inhalte und Text-zu-Video aus Skript für eine prägnante Problem-Lösungs-Erzählung.
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Motivationsvideo, das für Partner gedacht ist, die an beruflichem Wachstum und Gemeinschaftsengagement interessiert sind, und betonen Sie die Bedeutung der Fähigkeitsvalidierung und der wertvollen Einblicke, die aus unseren Webinaren gewonnen werden. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und selbstbewusst sein, mit HeyGens Größenanpassung & Exporte für ein poliertes Aussehen auf allen Plattformen und AI-Avataren, die Schlüsselbotschaften effektiv vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Partner-Trainingsvideoportal funktioniert

Erstellen Sie ein ansprechendes und zugängliches Videoportal für Ihre Partner mit HeyGens leistungsstarken Erstellungs- und Anpassungstools, um ihr Lernerlebnis zu optimieren.

Step 1
Erstellen Sie ansprechende Trainingsvideos
Nutzen Sie HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion, um schnell hochwertige Schulungsinhalte für Ihre Partner zu generieren.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von 'AI-Avataren' und Stimmen, um Ihr Training zu präsentieren und eine konsistente und professionelle Markenpräsenz zu gewährleisten.
Step 3
Wenden Sie konsistentes Branding an
Verwenden Sie 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)', um Ihre Videos anzupassen und sicherzustellen, dass sie perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens im Portal übereinstimmen.
Step 4
Exportieren und integrieren Sie in Ihr Partnerportal
Exportieren Sie Ihre fertigen Trainingsvideos mit verschiedenen 'Größenanpassung & Exporte'-Optionen für eine nahtlose Integration in Ihre Partner-Trainingsvideoportal-Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie Erfolgsgeschichten von Partnern

Erstellen Sie überzeugende Videotestimonials und Erfolgsgeschichten von Kunden, um Partner mit leistungsstarken Vertriebsunterstützungstools zu befähigen und die Anwendung von Fähigkeiten zu validieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser Partner-Trainingsvideoportal verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Trainingsvideos und Online-Trainingsinhalte für Ihr Partnerportal mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript zu erstellen. Dies vereinfacht die Entwicklung ansprechender Schulungsmaterialien und Benutzerhandbücher.

Unterstützt HeyGen das Branding für unsere Trainingsportal-Inhalte?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich der Hinzufügung Ihres Logos und benutzerdefinierter Farben, um sicherzustellen, dass alle Ihre Trainingsvideos mit der Identität Ihrer Marke innerhalb Ihres Trainingsportals übereinstimmen. Dies hilft, ein konsistentes Erscheinungsbild für Ihr Zertifizierungscurriculum zu bewahren.

Was macht HeyGen ideal für die Entwicklung technischer Schulungen und Lernpfade?

HeyGen beschleunigt die Erstellung technischer Schulungen und Lernpfade durch Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung, Voiceover-Generierung und automatische Untertitel. Dies macht die Produktion detaillierter Anleitungen und Anwendungsentwicklung effizient für die Fähigkeitsvalidierung.

Kann HeyGen uns helfen, vielfältige Schulungsinhalte für Webinare und Demos zu produzieren?

Ja, HeyGens robuste Fähigkeiten, einschließlich Vorlagen, Szenen und Medienbibliothek-Unterstützung, ermöglichen es Ihnen, mühelos eine Vielzahl von Trainingsvideos zu erstellen, die für Webinare, Demo-Plattformen und sogar Data-Analytics-Themen geeignet sind. HeyGen unterstützt auch die Größenanpassung für verschiedene Plattformen.

