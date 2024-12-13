Steigern Sie das Training mit unserem Partner-Trainingsvideo-Maker
Erstellen Sie mühelos ansprechende Trainingsvideos für Mitarbeiter-Onboarding und Verkaufsförderung mit realistischen AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Trainingsvideo für interne L&D-Teams, das ein kürzliches Produkt-Feature-Update für die Verkaufsförderung zeigt. Das Video sollte eine moderne, elegante Ästhetik mit dynamischen Übergängen und einer autoritativen AI-Stimme haben, die leicht durch die Umwandlung des Skripts mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert werden kann.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Mitarbeiter-Onboarding-Video für neue internationale Mitarbeiter, die in einer hybriden Arbeitsumgebung beginnen, und schaffen Sie eine einladende und informative Atmosphäre. Das Video sollte visuell ansprechende Szenen mit vielfältiger Repräsentation bieten und umfassende Untertitel in mehreren Sprachen enthalten, um Zugänglichkeit und Verständnis für alle zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Vertriebsmitarbeiter, das als schnelle Auffrischung der wichtigsten Produktvorteile für die Verkaufsförderung dient. Der Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit fetten Grafiken und einer begeisterten Stimme, die anpassbare Video-Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung und konsistente Markenbildung nutzt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie das Partner-Training global.
Erstellen Sie eine breitere Palette von Trainingskursen und liefern Sie diese an Partner in verschiedenen Regionen, um Ihre Bildungsreichweite effektiv zu skalieren.
Verbessern Sie die Trainingseffektivität.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Partner-Trainingsvideos zu erstellen, die das Engagement und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die gesamte Videoerstellungsplattform optimiert. Benutzer können mühelos Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren umwandeln und anpassbare Video-Vorlagen nutzen, was es zu einem idealen Trainingsvideo-Maker für jede Organisation macht.
Kann HeyGen bei der Erstellung von AI-Voiceovers und Untertiteln für globales Trainingsmaterial helfen?
Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für mehrsprachige Inhalte mit Funktionen wie 1-Klick-Übersetzungen und einem mehrsprachigen Videoplayer. Es generiert automatisch AI-Voiceovers und präzise Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsvideos weltweit zugänglich und ansprechend sind.
Welche Branding-Kontrollen sind innerhalb von HeyGen für Unternehmensvideos verfügbar?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um die Identität Ihres Unternehmens in allen Videos zu wahren. Sie können Ihr Logo, spezifische Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten leicht integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Video, einschließlich Partner-Trainingsvideos, perfekt mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt.
Wie kann HeyGen die Effizienz bei der Erstellung komplexer Videoinhalte verbessern?
HeyGen verbessert die Effizienz erheblich durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einen integrierten AI-Skriptschreiber. Dies ermöglicht es Benutzern, Videoinhalte schnell zu erstellen, von einer AI-Bildschirmaufnahme bis hin zu vollständigen Trainingskursen, und beschleunigt die Produktion, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.