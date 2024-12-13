Steigern Sie das Training mit unserem Partner-Trainingsvideo-Maker

Erstellen Sie mühelos ansprechende Trainingsvideos für Mitarbeiter-Onboarding und Verkaufsförderung mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Partner-Trainingsvideo für neue und bestehende Partner, das eine komplexe Softwarefunktion klar und schrittweise erklärt. Der visuelle Stil sollte professionell sein und Bildschirmdemonstrationen mit einer klaren, artikulierten Stimme verwenden, wobei AI-Avatare die Zuschauer durch den Prozess führen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Trainingsvideo für interne L&D-Teams, das ein kürzliches Produkt-Feature-Update für die Verkaufsförderung zeigt. Das Video sollte eine moderne, elegante Ästhetik mit dynamischen Übergängen und einer autoritativen AI-Stimme haben, die leicht durch die Umwandlung des Skripts mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Mitarbeiter-Onboarding-Video für neue internationale Mitarbeiter, die in einer hybriden Arbeitsumgebung beginnen, und schaffen Sie eine einladende und informative Atmosphäre. Das Video sollte visuell ansprechende Szenen mit vielfältiger Repräsentation bieten und umfassende Untertitel in mehreren Sprachen enthalten, um Zugänglichkeit und Verständnis für alle zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Vertriebsmitarbeiter, das als schnelle Auffrischung der wichtigsten Produktvorteile für die Verkaufsförderung dient. Der Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit fetten Grafiken und einer begeisterten Stimme, die anpassbare Video-Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung und konsistente Markenbildung nutzt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Partner-Trainingsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und effektive Partner-Trainingsvideos mit unserer AI-gestützten Plattform, die Ihren Inhaltsproduktionsprozess optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Trainingsskripts und nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um es automatisch in Szenen umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Trainingsinhalte zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Bildschirmpräsenz für Ihre Partner zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit klarer und ansprechender Erzählung durch unsere fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion, ideal zum Erklären komplexer Konzepte.
4
Step 4
Branding anwenden und exportieren
Passen Sie Ihr Video mit Firmenlogos und -farben über Branding-Kontrollen an und exportieren Sie es im gewünschten Format für die sofortige Verteilung an Partner.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Stärken Sie die Verkaufsförderung für Partner

Produzieren Sie überzeugende AI-gestützte Videoinhalte mit Erfolgsgeschichten von Kunden, um Partner mit leistungsstarken Verkaufsförderungswerkzeugen auszustatten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die gesamte Videoerstellungsplattform optimiert. Benutzer können mühelos Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren umwandeln und anpassbare Video-Vorlagen nutzen, was es zu einem idealen Trainingsvideo-Maker für jede Organisation macht.

Kann HeyGen bei der Erstellung von AI-Voiceovers und Untertiteln für globales Trainingsmaterial helfen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für mehrsprachige Inhalte mit Funktionen wie 1-Klick-Übersetzungen und einem mehrsprachigen Videoplayer. Es generiert automatisch AI-Voiceovers und präzise Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsvideos weltweit zugänglich und ansprechend sind.

Welche Branding-Kontrollen sind innerhalb von HeyGen für Unternehmensvideos verfügbar?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um die Identität Ihres Unternehmens in allen Videos zu wahren. Sie können Ihr Logo, spezifische Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten leicht integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Video, einschließlich Partner-Trainingsvideos, perfekt mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt.

Wie kann HeyGen die Effizienz bei der Erstellung komplexer Videoinhalte verbessern?

HeyGen verbessert die Effizienz erheblich durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einen integrierten AI-Skriptschreiber. Dies ermöglicht es Benutzern, Videoinhalte schnell zu erstellen, von einer AI-Bildschirmaufnahme bis hin zu vollständigen Trainingskursen, und beschleunigt die Produktion, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

