Partner-Training-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Module mit AI

Erzeugen Sie hochwertige, skalierbare Schulungsinhalte für die Partnerbildung mit AI-Avataren, um Engagement und Beibehaltung zu steigern.

464/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges "Sales Enablement"-Update-Video für interne Vertriebsteams, das neue Produktmerkmale oder Verkaufsstrategien beschreibt. Das Video sollte eine dynamische und moderne Ästhetik annehmen, mit ansprechender Hintergrundmusik und einem freundlichen AI-Avatar von HeyGen, um die wichtigsten Informationen klar zu präsentieren, und vorgefertigte Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell wirkungsvolle Unternehmensschulungsmodule zu entwickeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges essentielles "Partner-Bildungs"-Video für ein globales Partnernetzwerk, das Compliance-Anforderungen erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikgetrieben sein, ergänzt durch eine klare Voiceover-Generierung, um die Verständlichkeit zu gewährleisten, mit HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, die Zugänglichkeit und Verständnis über verschiedene sprachliche Hintergründe hinweg sicherstellt, was es perfekt für die mehrsprachige Inhaltsverteilung macht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für "L&D-Teams", das die Einfachheit der Erstellung ansprechender "Mitarbeiterschulungs"-Module zeigt. Das Video sollte einen hellen, ermutigenden Ton haben, mit professionellem Stock-Footage aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, das demonstriert, wie HeyGen die Videoproduktion vereinfacht und flexible Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte für verschiedene Plattformen ermöglicht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Partner-Programm-Training-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und skalierbare Trainingsvideos für Ihre Partner mit unserer AI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Trainingsvideo-Skript in den Editor einfügen, um automatisch Videoinhalte aus Text zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator für einen professionellen Touch dienen.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Trainingsvideo und exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten zur Verteilung an Ihre Partner.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

.

Inspirieren und motivieren Sie Ihre Partner durch ansprechende AI-generierte Videos, die eine stärkere Programmteilnahme fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Partner-Trainingsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Partner-Trainingsvideos, indem es Text in ansprechende Videos mit AI verwandelt. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, professionelle Trainingsvideos schnell mit vorgefertigten Vorlagen und der intuitiven Text-zu-Video-Funktion zu erstellen, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert. Dies macht es zu einem effizienten AI-Video-Generator für all Ihre Partnerbildungsbedürfnisse.

Kann HeyGen ansprechende Trainingsvideos mit AI-Avataren produzieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Trainingsvideos mit realistischen AI-Avataren zu erstellen. Diese Avatare liefern Ihre Inhalte mit natürlicher Voiceover-Generierung, ergänzt durch automatische Untertitel/Captions, um maximale Engagement und Zugänglichkeit für alle Lernenden zu gewährleisten.

Welche Sprachen unterstützt HeyGen für Schulungsinhalte?

HeyGen unterstützt die Erstellung von mehrsprachigen Inhalten, sodass Sie Schulungsvideos für globale Partner mühelos lokalisieren können. Unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Captions-Funktionen decken über 140+ Sprachen ab, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungen weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.

Ist HeyGen für verschiedene Unternehmensschulungsmodule geeignet?

Ja, HeyGen ist äußerst vielseitig für die Erstellung diverser Unternehmensschulungsmodule, unterstützt L&D-Teams, Mitarbeiterschulungen und Sales Enablement-Initiativen. Sie können die Marken-Konsistenz in all Ihren Schulungsvideos mit robusten Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, aufrechterhalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo