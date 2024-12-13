Partner-Präsentationsvideo-Generator: Erstellen Sie Pitches mit AI

Verwandeln Sie Skripte sofort in überzeugende Partner-Pitches. Unser AI-Video-Generator nutzt Text-zu-Video aus dem Skript, um wirkungsvolle Präsentationen zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Pitch-Video für Investoren, das eine innovative Lösung präsentiert, die von einem AI-Video-Generator angetrieben wird. Die Präsentation sollte modern und überzeugend sein, geliefert von einem AI-Avatar mit autoritativem Text-zu-Video aus dem Skript, und wichtige Datenpunkte mit eindrucksvollen visuellen Elementen hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Produkt-Erklärvideo für neue Kunden, das die Kernfunktionen eines Softwareprodukts als Video-Präsentationsmacher detailliert. Verwenden Sie einen klaren und informativen visuellen Stil mit einem optimistischen Ton und stellen Sie die Zugänglichkeit durch HeyGens Untertitel/Beschriftungen sicher, angereichert mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein visuell auffälliges 15-sekündiges Marketingvideo für soziale Medien, das eine neue Partner-Präsentationsvideo-Generator-Funktion ankündigt. Dieser energiegeladene Clip, der sich an potenzielle Kunden und Follower in sozialen Medien richtet, sollte HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis für die Plattformoptimierung nutzen und aus kreativen Templates & Szenen schöpfen, um eine freundliche, eingängige Botschaft zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Partner-Präsentationsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Partner-Präsentationsvideos, die Ihr Publikum fesseln und Ihre Geschäftsbeziehungen mit AI stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Präsentationsinhalts. Nutzen Sie die Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Ideen nahtlos in eine dynamische visuelle Erzählung zu verwandeln. Dies bildet die Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente aus
Verbessern Sie Ihre Präsentation, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Marke oder Ihr Team zu repräsentieren. Personalisieren Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechendes Audio hinzu
Erwecken Sie Ihr Skript mit hochwertiger Erzählung zum Leben. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung, um überzeugendes Audio hinzuzufügen, und integrieren Sie automatisierte Untertitel/Beschriftungen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihr Partner-Pitch-Video zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Partner-Präsentationsvideo fertiggestellt ist, exportieren Sie es mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Teilen Sie Ihr wirkungsvolles Pitch-Video, um Ihre Partnerschaften zu stärken und Ihre Botschaft klar zu vermitteln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gemeinsame Marketingvideos erstellen

Produzieren Sie schnell leistungsstarke Marketingvideos mit AI, die es Partnern ermöglichen, gemeinsame Angebote effektiv zu bewerben und größere Wirkung zu erzielen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videopräsentationen kreativ verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videopräsentationen mühelos zu gestalten. Nutzen Sie professionell gestaltete Videovorlagen und verwandeln Sie Ihre Textskripte in dynamische visuelle Inhalte mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, um Kreativität in Ihrem Inhalt zu entfachen.

Was macht HeyGen zu einem idealen Partner-Präsentationsvideo-Generator?

HeyGen ist ein hervorragender Partner-Präsentationsvideo-Generator, da Sie damit schnell polierte Pitch-Videos erstellen können. Nutzen Sie AI-Präsentatoren und natürliche Voiceover-Generierung, kombiniert mit automatischen Untertiteln, um klare und wirkungsvolle Botschaften zu übermitteln, die bei Partnern Anklang finden.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Videos?

HeyGen vereinfacht die AI-Videoerstellung durch einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen. Wählen Sie einfach AI-Avatare aus und bauen Sie Ihre Videoszenen, um den gesamten Produktionsprozess von der Idee bis zur Fertigstellung zu optimieren.

Kann HeyGen für Marketing- und Produkt-Erklärvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist perfekt für die Erstellung überzeugender Marketing- und Produkt-Erklärvideos geeignet. Passen Sie Ihre Inhalte mit Branding-Kontrollen an und passen Sie Videos mühelos für verschiedene Plattformen an, einschließlich ansprechender Social-Media-Videos.

