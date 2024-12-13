Partner-Onboarding-Video-Generator: Erfolgreich durchstarten

Erstellen Sie mühelos konsistente, wirkungsvolle Onboarding-Videos für alle Partner mit intelligenten AI-Avataren.

Ein 45-sekündiges Video, erstellt mit einem "Partner-Onboarding-Video-Generator", sollte neue Vertriebspartner mit lebendiger Energie willkommen heißen. Der visuelle Stil muss hell und modern sein, mit lebhaften Animationen und einer fröhlichen, freundlichen Stimme, die HeyGens "Vorlagen & Szenen" effektiv nutzt, um die einladende Atmosphäre zu schaffen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für bestehende Partner, die ein neues System-Update erlernen, wird ein 60-sekündiges Anleitungsvideo benötigt, das nahtlos von einem "Onboarding-Video-Maker" produziert wird. Dieses Video wird von einem professionellen "AI-Avatar" präsentiert, der Inhalte in einer klaren, sauberen visuellen Ästhetik liefert, ergänzt durch ruhige, informative Audioinhalte. HeyGens "AI-Avatare" und "Text-zu-Video aus Skript" sind entscheidend für eine präzise und ansprechende Präsentation.
Beispiel-Prompt 2
Um potenzielle Partner zu begeistern, wird ein wirkungsvolles 30-sekündiges Werbevideo angestrebt, das die Kraft von "AI-generierten Videos" nutzt. Es erfordert einen dynamischen und eleganten visuellen und audiovisuellen Stil, der "volle Anpassung" mit markenspezifischen Grafiken und einer mitreißenden musikalischen Untermalung nutzt, wobei HeyGens "Voiceover-Generierung" eine selbstbewusste, professionelle Botschaft vermittelt.
Beispiel-Prompt 3
Präsentieren Sie erfolgreiche Partner-Fallstudien und langfristige Vorteile in einem überzeugenden 90-sekündigen "Videokreations"-Stück, das sowohl für aktuelle als auch potenzielle Partner gedacht ist. Der visuelle Stil sollte vielfältig sein und inspirierendes Stockmaterial mit benutzerdefinierten Bildern mischen, alles untermalt von aufbauender Hintergrundmusik und zugänglich gemacht durch "Untertitel/Beschriftungen". Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" und "Untertitel/Beschriftungen", um die Erzählung zu bereichern und ein breites Verständnis zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Partner-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Optimieren Sie Ihr Partner-Onboarding mit AI-gestützter Videoproduktion. Erstellen Sie mühelos konsistente, ansprechende und skalierbare Schulungsinhalte, um Ihre globalen Partner zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Onboarding-Nachricht. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Konvertierung unserer Plattform, um Ihr Skript sofort in dynamische Videoinhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator dienen, um eine konsistente und professionelle Markenpräsenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Anwenden der Markenanpassung
Integrieren Sie mühelos das Logo, die Farben und andere Branding-Kontrollen Ihrer Marke, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Sobald Ihr Partner-Onboarding-Video fertig ist, exportieren Sie es als MP4-Datei im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für die nahtlose Verteilung an Ihre globalen Partner.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Partner-Kommunikation liefern

.

Erzeugen Sie wirkungsvolle motivierende und einführende Videos, um neue Partner willkommen zu heißen und eine gemeinsame Vision zu vermitteln, die von Anfang an stärkere Beziehungen fördert.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Partner-Onboarding-Videos mit AI verbessern?

HeyGen revolutioniert Partner-Onboarding-Videos, indem es seine AI-Video-Generator-Technologie und realistische AI-Avatare nutzt. Dies ermöglicht eine konsistente Botschaft und professionelle AI-generierte Videos, die Ihren Partner-Schulungsprozess effektiv optimieren.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Erstellung einzigartiger AI-generierter Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-generierten Videos, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben, diverse vorgefertigte Video-Vorlagen und Animationen. Sie können auch Ihre eigenen Medien integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Onboarding-Video Ihre Markenidentität widerspiegelt.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Schulungsvideos für globale Partner?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln/Beschriftungen, ideal für eine effektive Kommunikation mit globalen Partnern. Dies gewährleistet ein konsistentes und zugängliches Erlebnis in verschiedenen Regionen.

Kann HeyGen Textskripte in ansprechende Onboarding-Videos verwandeln?

Absolut, HeyGen befähigt Nutzer, ein einfaches Textskript in dynamische und ansprechende Onboarding-Videos zu verwandeln, durch fortschrittliche Text-zu-Video-Konvertierung. Diese Fähigkeit, kombiniert mit AI-Avataren, vereinfacht die Erstellung hochwertiger Schulungsmaterialien effizient.

