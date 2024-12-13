Podiumsdiskussion-Zusammenfassungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie fesselnde Highlights

Steigern Sie das Engagement des Publikums mit atemberaubenden Highlight-Videos, die durch automatisch generierte Untertitel leicht verbessert werden können.

Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Zusammenfassungsvideo einer Podiumsdiskussion, das für vielbeschäftigte Fachleute und Social-Media-Follower konzipiert ist. Es sollte dynamische Schnitte, mitreißende Hintergrundmusik und eine klare Erzählung enthalten. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung und Untertitel, um wichtige Erkenntnisse hervorzuheben und die Zugänglichkeit zu gewährleisten, sodass es ein echtes Highlight-Video wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Zusammenfassungsvideo, das die eindrucksvollsten Schlüsselmomente einer kürzlichen Unternehmensdiskussion zeigt und sich an Veranstaltungsteilnehmer und interne Stakeholder richtet. Präsentieren Sie dies mit einem sauberen, modernen visuellen Stil unter Verwendung von HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen und integrieren Sie AI-Avatare, um Zusammenfassungspunkte zu präsentieren, um eine polierte und informative Darstellung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges, 30-sekündiges, social-media-taugliches Zusammenfassungsvideo einer Podiumsdiskussion, das sich an Marketingteams und Content-Ersteller richtet. Es sollte eine helle, moderne Ästhetik mit mitreißender Musik aufweisen. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen sowie die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um die Optimierung für verschiedene Plattformen zu gewährleisten, während Sie Text-zu-Video aus Skripten für prägnante Zusammenfassungen verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Kurieren Sie ein informatives 60-sekündiges Zusammenfassungsvideo-Erlebnis für interne Teams und Projektmanager, das sich auf wichtige Erkenntnisse und umsetzbare Ergebnisse konzentriert. Verwenden Sie einen strukturierten, professionellen visuellen Stil mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die die Erzählung mit relevanten visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichert. Dieses Video wird die Videoproduktion für interne Kommunikation vereinfachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Podiumsdiskussion-Zusammenfassungsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Podiumsdiskussionen mühelos in fesselnde Zusammenfassungsvideos, steigern Sie das Engagement des Publikums und teilen Sie wichtige Erkenntnisse über verschiedene Plattformen.

1
Step 1
Laden Sie Ihr Diskussionsmaterial hoch
Beginnen Sie, indem Sie Ihre vollständigen Podiumsdiskussions-Videodateien oder Rohmaterialien in die Plattform hochladen und deren Fähigkeiten als umfassender Videoeditor nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie wichtige Diskussionssegmente aus
Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um effizient die wirkungsvollsten Diskussionssegmente aus Ihrer Podiumsdiskussion zu identifizieren und auszuwählen, was die Erstellung von Highlights einfach macht.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit automatisch generierten Untertiteln für optimale Zugänglichkeit und Klarheit, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein breiteres Publikum erreicht.
4
Step 4
Exportieren und optimieren Sie Ihre Zusammenfassung
Nutzen Sie die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten und sicherzustellen, dass Ihre Zusammenfassung perfekt für eine breite Verteilung optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bewerben Sie Veranstaltungen mit dynamischen Zusammenfassungsvideos

.

Verwandeln Sie Schlüsselmomente von Podiumsdiskussionen in KI-gestützte, werbewirksame Highlight-Videos für zukünftige Veranstaltungen, die als leistungsstarker Zusammenfassungsvideo-Ersteller für das Marketing dienen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Highlight-Videos aus Podiumsdiskussionen vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung fesselnder Highlight- und Zusammenfassungsvideos für Podiumsdiskussionen oder Veranstaltungen. Seine KI-gestützten Tools helfen Ihnen, schnell wichtige Momente zu identifizieren und in teilbare Inhalte zu verwandeln, um das Engagement des Publikums zu steigern.

Welche kreative Kontrolle bietet HeyGen zur Anpassung von Videoinhalten?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle durch anpassbare Vorlagen und Branding-Optionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren. Sie können auch Grafiken auf dem Bildschirm hinzufügen und verschiedene Größenanpassungsoptionen verwenden, um perfekt zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke zu passen.

Verwendet HeyGen KI, um die Videoproduktion zu verbessern?

Absolut, HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Tools, um die Videoproduktion effizient zu optimieren. Dazu gehören automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit und eine ausgefeilte Voiceover-Generierung, die ein professionelles und poliertes Endprodukt sicherstellt.

Wie optimiert HeyGen Videos für soziale Medienplattformen?

HeyGen macht es einfach, Ihre Videoinhalte für verschiedene soziale Medienplattformen zu optimieren. Mit robusten Größenanpassungsfunktionen können Sie Ihre Videos schnell an verschiedene Plattformen anpassen, um maximale Reichweite und Engagement zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo