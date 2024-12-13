Für ein 30-sekündiges Kurzvideo, das sich an kleine Geschäftsinhaber richtet, die von der traditionellen Anzeigenerstellung überfordert sind, heben Sie hervor, wie unser AI-Videogenerator den Prozess vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, vom überladenen Schreibtisch zu einem optimierten, digitalen Erstellungsprozess übergehen, begleitet von einer aufmunternden, freundlichen Stimme. Betonen Sie die Einfachheit, ein einfaches Skript in eine ausgefeilte Anzeige zu verwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, die die Herangehensweise an die Erstellung von bezahlten Videoanzeigen revolutioniert.

Video Generieren