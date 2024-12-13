Generator für bezahlte Videoanzeigen für hochkonvertierende Kampagnen

Erstellen Sie ansprechende Videoanzeigen mit anpassbaren Videovorlagen und AI-Avataren für eine verbesserte kreative Produktion.

Für ein 30-sekündiges Kurzvideo, das sich an kleine Geschäftsinhaber richtet, die von der traditionellen Anzeigenerstellung überfordert sind, heben Sie hervor, wie unser AI-Videogenerator den Prozess vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, vom überladenen Schreibtisch zu einem optimierten, digitalen Erstellungsprozess übergehen, begleitet von einer aufmunternden, freundlichen Stimme. Betonen Sie die Einfachheit, ein einfaches Skript in eine ausgefeilte Anzeige zu verwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, die die Herangehensweise an die Erstellung von bezahlten Videoanzeigen revolutioniert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 45-sekündige Videoanzeigenerzählung für Marketingagenturen, die ihre kreative Produktion und ihr Kundenangebot verbessern möchten. Dieses Video sollte einen professionellen und eleganten visuellen Stil annehmen, verschiedene Branchenbeispiele zeigen und eine selbstbewusste, artikulierte Stimme präsentieren. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens AI-Avatare eine kostengünstige und skalierbare Lösung für die Erstellung überzeugender Inhalte bieten und es als unverzichtbares Werkzeug für ihre Videoanzeigenstrategie positionieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, lebendiges und produktfokussiertes Kurzvideo, das für E-Commerce-Marken konzipiert ist, die ihre Konversionen durch visuell beeindruckende Anzeigen steigern möchten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und trendig sein, verschiedene Produktaufnahmen und animierte Elemente hervorheben, gepaart mit einem energetischen, mitreißenden Soundtrack und klarer Stimme. Zeigen Sie die Kraft anpassbarer Videos durch HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, die es Marken ermöglichen, schnell einzigartige Videoanzeigen zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Anzeigenvideo für Social-Media-Manager, die schnell ansprechende und zugängliche Kurzvideos erstellen müssen. Verwenden Sie einen schnellen, visuell beeindruckenden Stil mit prominenten On-Screen-Textanimationen und einer energetischen, gesprächigen Stimme. Konzentrieren Sie sich auf die entscheidende Rolle von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um Videoanzeigen universell verständlich zu machen und Managern zu helfen, ihre bezahlten Videoanzeigen-Generatoren effektiv über Plattformen hinweg zu verwalten und zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für bezahlte Videoanzeigen funktioniert

Erstellen Sie mühelos hochkonvertierende Videoanzeigen mit AI. Entwerfen Sie überzeugende Kurzvideoinhalte, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse über Plattformen hinweg erzielen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Anzeigenbasis
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Videovorlage, die zu Ihren Kampagnenzielen passt. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell die Grundstruktur für Ihr bezahltes Video zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an und liefern Sie Ihr Skript mit einer natürlichen, ansprechenden Stimme.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Branding-Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und einzigartige visuelle Elemente einfügen. Dies stellt sicher, dass Ihr anpassbares Video heraussticht und Markenkonsistenz bewahrt.
4
Step 4
Exportieren für optimierte Kampagnen
Finalisieren Sie Ihre Kreation und nutzen Sie Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Erstellen Sie hochwertige Dateien, die bereit für die nahtlose Bereitstellung als Social-Media-Anzeigen sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Kundenreferenzanzeigen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in dynamische Videoanzeigen, um Vertrauen aufzubauen und neue Zielgruppen zu überzeugen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die kreative Produktion für Videoanzeigen?

HeyGen vereinfacht die kreative Produktion für ansprechende Videoanzeigen, indem es seinen fortschrittlichen AI-Videogenerator nutzt. Benutzer können Skripte in professionelle Videos umwandeln, indem sie AI-Avatare, Sprachgenerierung und eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen verwenden, was eine effiziente Inhaltserstellung gewährleistet. Dieser Prozess reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die traditionelle Videoproduktion erforderlich sind.

Kann ich AI-Schauspieler und AI-Avatare in meinen Social-Media-Anzeigen mit HeyGen verwenden?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung überzeugender Social-Media-Anzeigen, indem es eine vielfältige Auswahl an AI-Schauspielern und AI-Avataren bietet. Sie können aus verschiedenen Stilen und Erscheinungsbildern wählen, diese an die Botschaft Ihrer Marke anpassen und natürlich klingende Sprachübertragungen generieren, um Ihr Kurzvideo-Inhalt hervorzuheben.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven AI-Videogenerator für anpassbare Videoinhalte?

HeyGen glänzt als AI-Videogenerator für anpassbare Videoinhalte durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, umfangreiche Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen. Benutzer können mühelos ihre Logos und Farben einfügen, Stockmedien nutzen und Text-zu-Video aus Skripten generieren, um Markenkonsistenz über alle ihre Videoanzeigen hinweg sicherzustellen.

Bietet HeyGen Videovorlagen, um die Anzeigenoptimierung für Kurzvideos zu beschleunigen?

Absolut, HeyGen bietet eine reichhaltige Bibliothek professioneller Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, die Anzeigenoptimierung für verschiedene Plattformen zu beschleunigen. Diese Vorlagen, kombiniert mit Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Mehrsprachigkeit, ermöglichen es Unternehmen, schnell hochwertige Kurzvideoanzeigen für unterschiedliche Zielgruppen zu erstellen und anzupassen.

