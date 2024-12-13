Generator für bezahlte Werbevideo-Konzepte: Steigern Sie Ihre Werbeleistung

Erstellen Sie schneller ansprechende Werbekreativen mit unserem AI-Video-Werbegenerator, indem Sie vielseitige Vorlagen und Szenen nutzen, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein sauberes 45-Sekunden-Produktvideo für Content-Ersteller und E-Commerce-Marken, das die Einfachheit der Erstellung überzeugender Werbekreativen hervorhebt. Visuell sollte das Video klar und auf Produktdemonstrationen fokussiert sein, wobei HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen genutzt werden, mit klaren und prägnanten Untertiteln, um die Vorteile der Erstellung fesselnder Produktvideos zu erklären, die Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein autoritatives 60-Sekunden-Video für Performance-Marketer und Kampagnenmanager, das die Fähigkeit betont, gewinnende Videoanzeigen zu erstellen. Der visuelle und akustische Stil sollte datengetrieben und professionell sein, mit eleganten On-Screen-Grafiken, die demonstrieren, wie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen hilft, für verschiedene Plattformen zu optimieren, unterstützt von einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die AI-Optimierungsbemühungen zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 15-Sekunden-Video für Social-Media-Vermarkter und Startups, das zeigt, wie schnell neue kreative Trends genutzt werden können. Der visuelle Stil sollte trendig und hochgradig ansprechend sein, mit lebendigen Farben und zeitgenössischer Musik, die die Flexibilität von HeyGens Videovorlagen demonstrieren und wie schnell Inhalte aus einer einfachen Text-zu-Video-Skripteingabe produziert werden können, um in der Generierung von Werbekonzepten voraus zu sein.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für bezahlte Werbevideo-Konzepte funktioniert

Erstellen Sie schnell leistungsstarke bezahlte Videoanzeigen mit AI. Generieren Sie vielfältige Konzepte, passen Sie visuelle Elemente an und optimieren Sie für maximale Wirkung auf allen Plattformen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Konzept
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek von **Videovorlagen** oder geben Sie Ihr Skript ein, um erste visuelle Elemente zu generieren und die Grundlage für Ihr Werbekonzept zu legen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Verbessern Sie Ihre Anzeige, indem Sie realistische **AI-Avatare** einbinden, um Ihre Botschaft zu präsentieren, oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um eine persönliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Erzeugen Sie fesselnde Voiceovers
Nutzen Sie fortschrittliche AI für die **Voiceover-Generierung**, um natürlich klingende Audios für Ihre Anzeige zu erstellen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und überzeugend übermittelt wird.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren
Finalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, und nutzen Sie **Größenanpassung und Exporte von Seitenverhältnissen**, um Ihre werbefertigen Videos perfekt für jede Plattform zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Testimonial-Werbevideos

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten in kraftvolle Videoanzeigen mit AI, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Video-Werbegenerator?

HeyGen nutzt eine "AI-gestützte Kreativ-Engine", um Skripte und Voiceovers in dynamische "Videoanzeigen" zu verwandeln. Benutzer können schnell "werbefertige Videos" mit "AI-Avataren", "Videovorlagen" und einem "Drag-and-Drop-Editor" erstellen, was den "Werbeerstellungsprozess" vereinfacht.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung überzeugender Produktvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche "AI-Avatare", "realistische Stimmen" und Text-zu-Video-Funktionen, was es ideal für die Entwicklung fesselnder "Produktvideos" und "Werbekreativen" macht. Sie können auch "virtuelle Produktfotoshootings" nutzen und "Markenfarben" integrieren, um "gewinnende Videoanzeigen" zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann HeyGen effizient verschiedene Varianten von "bezahlten Werbevideo-Konzepten" generieren?

Absolut. Die Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell mehrere "Videovarianten" aus einem einzigen "Werbekonzept-Generator" zu erstellen. Dies umfasst die Einbindung von "Animationen", "Musik" und verschiedenen "Call-to-Action"-Elementen, um Ihre "Videoanzeigen" für verschiedene Plattformen und Zielgruppen zu optimieren.

Wie kann HeyGen die "Videoerstellung" für Vermarkter beschleunigen?

HeyGen befähigt "Vermarkter", die "Videoerstellung" zu beschleunigen, indem es eine umfassende Suite von "AI-gestützten Tools" bereitstellt, wie vorgefertigte "Videovorlagen", einen benutzerfreundlichen "Drag-and-Drop-Editor" und sofortige Asset-Generierung. Dies erleichtert die schnelle Iteration und Bereitstellung von "konversionsfokussierten Kreativen" ohne umfangreiche traditionelle Produktionsaufwände.

