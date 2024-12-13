Übersichtsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos

Erstellen Sie professionelle Übersichtsvideos in Minuten. Nutzen Sie KI-Avatare, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken, ohne Schauspieler zu benötigen.

Stellen Sie sich einen Kleinunternehmer vor, der ein schnelles 45-Sekunden-Übersichtsvideo benötigt, um seinen neuen Service vorzustellen. Er wird ein ansprechendes, modernes animiertes Erklärvideo mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen erstellen, mit einer freundlichen, optimistischen Stimme und farbenfrohen Visuals, um potenzielle Kunden, die online stöbern, anzusprechen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein Marketingprofi möchte ein überzeugendes 60-Sekunden-Erklärvideo für eine bevorstehende Produkteinführung erstellen. Das Video wird einen professionellen, sauberen Unternehmensstil mit dynamischen Schnitten und einer direkt auf der Plattform generierten autoritativen Stimme annehmen, um ein B2B-Publikum anzusprechen, das an innovativen Lösungen interessiert ist.
Beispiel-Prompt 2
Für Content-Ersteller und Technikbegeisterte: Stellen Sie sich ein elegantes 30-Sekunden-Video vor, das ein fortschrittliches, KI-gestütztes Videokreationstool demonstriert. Dieses futuristische, ansprechende Video zeigt realistische KI-Avatare, die die wichtigsten Vorteile präsentieren, vor einem Hintergrund aus lebendigen, schnellen Grafiken und einem mitreißenden elektronischen Musiktrack.
Beispiel-Prompt 3
HR-Abteilungen und Teamleiter können problemlos ein 60-Sekunden-Video für die interne Kommunikation erstellen, das neue Unternehmensrichtlinien oder Onboarding-Informationen detailliert beschreibt. Dieses warme, gesprächige Video wird klare Visuals, einen ansprechenden Sprecher und automatisch generierte Untertitel enthalten, um die Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Übersichtsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Übersichtsvideos mit KI-gestützten Tools. Verwandeln Sie Ideen schnell in professionelle Inhalte und optimieren Sie Ihren Videoproduktionsprozess.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Sammlung professioneller Vorlagen, um schnell mit dem Aufbau Ihres Übersichtsvideos zu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Fügen Sie Ihr Textskript ein und sehen Sie zu, wie es in dynamische Videoinhalte verwandelt wird, komplett mit synthetisierten Stimmen.
3
Step 3
Wählen Sie einen KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren, um Ihr Übersichtsvideo zu präsentieren und Ihre Inhalte mit natürlichen Bewegungen zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr finales Übersichtsvideo und exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Werbeübersichten

.

Erzeugen Sie überzeugende kurze Videoanzeigen, die als effektive Produkt-/Dienstleistungsübersichten dienen und die Kampagnenleistung und Konversionsraten steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende animierte Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle animierte Videos zu erstellen. Mit unserer umfangreichen Bibliothek an Vorlagen und realistischen KI-Avataren können Sie Ihre Videogeschichten schnell zum Leben erwecken, ideal für Marketing oder interne Kommunikation.

Unterstützt HeyGen die individuelle Markenanpassung für meine Unternehmensvideostile?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren, um konsistente Unternehmensvideostile beizubehalten. Sie können auch unsere Stock-Medienbibliothek und Animationen nutzen, um Ihre professionelle Videokreation weiter anzupassen.

Welche Art von Videoinhalten kann ich mit HeyGens KI-gestützten Tools erstellen?

HeyGens KI-gestützte Videokreationsplattform ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Inhalten zu produzieren, von überzeugenden Erklärvideos bis hin zu informativen Schulungsvideos. Sie können mühelos natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript generieren, was Ihren Videokreationsprozess vereinfacht.

Kann HeyGen bei der Optimierung meiner Videos für verschiedene Plattformen und Zugänglichkeit helfen?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte für eine vielfältige Verbreitung bereit sind. Unsere Plattform unterstützt die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Social-Media-Konten und bietet die automatische Generierung von Untertiteln, um die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer MP4-Videoexporte zu verbessern.

