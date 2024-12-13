Outreach-Video-Generator: Erstellen Sie personalisierte AI-Videos

Verwandeln Sie Ihre Verkaufsgespräche mit beeindruckenden AI-Avataren und generieren Sie ansprechende Inhalte für Video-Prospecting.

Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für IT-Manager und Vertriebsoperationsteams, das zeigt, wie HeyGens "CRM-Integrationen" die Erstellung von Inhalten für den "Outreach-Video-Generator" vereinfachen. Das Video sollte einen professionellen, instruktiven visuellen Stil mit einer autoritativen AI-Sprachüberlagerung haben und nahtlose "Videoautomatisierungen" über die Funktion "Text-zu-Video aus Skript" präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das sich an B2B-Vertriebsprofis und Marketingstrategen richtet und die Kraft von "personalisierten AI-Videos" für "Video-Prospecting" hervorhebt. Der visuelle Stil sollte modern und dynamisch sein und einen professionellen "AI-Avatar-Generator" zeigen, der "AI-Avatare" verwendet und sich leicht für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" anpassen lässt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine 2-minütige technische Anleitung für Schulungs- und Entwicklungsspezialisten, die die erweiterten Funktionen eines "AI-Video-Generators" zur Erstellung von Inhalten für interne Wissensdatenbanken erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, detailliert und instruktiv sein und die Genauigkeit der "Sprachüberlagerungserzeugung" sowie die Einbeziehung von "Untertiteln" zur Unterstützung der Barrierefreiheit betonen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Vertriebsteams richtet und die schnelle Inhaltserstellung für "Verkaufsgespräche" mit minimalem "Video-Editing" demonstriert. Verwenden Sie einen lebendigen visuellen Stil mit ansprechenden "Vorlagen & Szenen", angetrieben von einer selbstbewussten "Sprachüberlagerungserzeugung" aus der Funktion "Text-zu-Video aus Skript".
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Outreach-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie in wenigen Minuten überzeugende, personalisierte Videobotschaften für Vertriebs- und Marketing-Outreach, um das Engagement zu steigern und bessere Verbindungen zu Ihrem Publikum herzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Erstellen Sie Ihr Video, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben oder einfügen. Der Text-zu-Video-AI-Generator wird Ihr Text in ansprechende Videoinhalte umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder passen Sie Ihren eigenen an. Der AI-Avatar-Generator ermöglicht es Ihnen, Ihre Marke und Botschaft perfekt abzustimmen und Ihr Outreach wirklich zu personalisieren.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Fügen Sie Ihr Firmenlogo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Hintergründe mit Branding-Kontrollen hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und professionelle personalisierte AI-Videos liefert.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Outreach
Exportieren Sie Ihr fertiges Outreach-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und Formaten. Teilen Sie es direkt in Ihren Verkaufsgesprächen, Prospecting-E-Mails oder in sozialen Medien, um Ihre Reichweite zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Engagement in sozialen Medien verbessern

Erstellen Sie schnell fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um Ihre Reichweite zu erweitern und Interessenten effektiv online zu engagieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Text mühelos in Video umwandelt. Er nutzt realistische AI-Avatare und vielfältige Sprachüberlagerungserzeugung, um die Inhaltserstellung zu vereinfachen, was ihn zu einem leistungsstarken Text-zu-Video-AI-Generator macht.

Kann HeyGen in bestehende Vertriebstools für personalisierte Outreach integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt CRM-Integrationen und Videoautomatisierungen, was ihn zu einem effektiven Outreach-Video-Generator macht. Dies ermöglicht es den Nutzern, personalisierte AI-Videos zu erstellen und ihr Video-Prospecting und ihre Verkaufsgespräche effizient zu skalieren.

Welche erweiterten Funktionen bietet HeyGen für die globale Kommunikation?

HeyGen bietet erweiterte Funktionen wie AI-Stimmenklonen und AI-Videoübersetzer-Fähigkeiten. Dies ermöglicht nahtlose Lippen-Synchronisation und generiert lokalisierte Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos bei einem globalen Publikum Anklang finden.

Wie kann ich die Markenkonsistenz mit HeyGens Videoplattform aufrechterhalten?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata, zusammen mit vielseitigen Vorlagen und Videobearbeitungswerkzeugen. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos und Social-Media-Inhalte konsequent Ihre Markenidentität widerspiegeln.

