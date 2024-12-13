Outreach-Systems Video Maker: Steigern Sie jetzt das Engagement

Verwandeln Sie Skripte in überzeugende Videobotschaften mit Text-zu-Video aus einem Skript und steigern Sie die Antwortraten in Ihren Outreach-Kampagnen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Vertriebsteams und Content-Ersteller, das eine professionelle, technologieorientierte Ästhetik mit einer klaren, autoritativen Stimme verwendet. Das Kernkonzept ist, die Leistungsfähigkeit eines AI-Videoerstellers zu veranschaulichen, indem die nahtlose Integration von AI-Avataren in eine ausgewählte Videovorlage gezeigt wird, um die Erstellung überzeugender Inhalte zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges informatives Video für Pädagogen und Kommunikationsspezialisten, das eine saubere, zugängliche visuelle Präsentation und einen freundlichen, ermutigenden Audiostil verwendet. Diese Aufforderung konzentriert sich auf die zugängliche Videoproduktion, indem die Nützlichkeit von HeyGens Voiceover-Generierung hervorgehoben wird, um sicherzustellen, dass Botschaften universell verstanden werden, unterstützt durch automatische Untertitel.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges dynamisches Erklärvideo für Marketingagenturen und HR-Profis, das durch ein modernes, visuell ansprechendes Design und eine optimistische Hintergrundmusik gekennzeichnet ist. Das Video sollte betonen, wie HeyGen als effektive Video-Outreach-Plattform fungiert, die schnelle Personalisierungsoptionen durch ihre vielfältigen Vorlagen und Szenen für verschiedene Kommunikationsstrategien ermöglicht.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Video-Outreach-System

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle, personalisierte Videos für Ihre Outreach-Kampagnen und steigern Sie das Verkaufsengagement mit HeyGens intuitiver AI-Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr geskriptetes Video
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Textskript direkt eingeben. HeyGens fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript verwandelt Ihre Worte in ein dynamisches Video und bildet die Grundlage für Ihr personalisiertes Outreach.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verstärken Sie die menschliche Note Ihrer Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Ihr ausgewählter Avatar wird Ihr Skript präsentieren und Ihrem personalisierten Video ein professionelles und ansprechendes Gesicht verleihen.
3
Step 3
Passen Sie Stimme und visuelle Elemente an
Passen Sie Ihr Video weiter an, indem Sie aus verschiedenen Sprachoptionen mit der Voiceover-Generierung wählen und die spezifischen Elemente Ihrer Marke für eine konsistente und einprägsame Botschaft integrieren. Dieser Schritt gewährleistet maximale Personalisierungsoptionen.
4
Step 4
Exportieren und integrieren Sie für Outreach
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es einfach im gewünschten Format. Bereiten Sie Ihre personalisierten Inhalte für eine nahtlose Integration mit Ihrem bestehenden CRM oder anderen Video-Outreach-Plattformen vor, bereit für Ihr Verkaufsengagement.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochwirksame Outreach-Videos erstellen

.

Entwickeln Sie effizient leistungsstarke Videoinhalte mit AI, um Ihre Outreach-Botschaften und Konversionsraten zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie macht HeyGen die Videoproduktion einfach und personalisiert?

HeyGen vereinfacht die **Videoproduktion**, indem es **Text-zu-Video aus einem Skript** mit realistischen **AI-Avataren** und automatisierter **Voiceover-Generierung** umwandelt. Dies ermöglicht die mühelose Erstellung von **personalisierten Videos**, die auf verschiedene Kommunikationsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Welche Personalisierungsoptionen bietet HeyGen für Video-Outreach?

HeyGen bietet robuste **Personalisierungsoptionen** für Ihre **Video-Outreach-Kampagnen** durch eine vielfältige Auswahl an **AI-Avataren** und anpassbaren Vorlagen. Benutzer können Inhalte mit dynamischen Variablen anpassen, um wirklich **personalisierte Videos** in großem Maßstab zu erstellen und das Engagement zu steigern.

Wie kann HeyGen Markenbeständigkeit und Zugänglichkeit in der Videoproduktion sicherstellen?

HeyGen stellt Markenbeständigkeit durch anpassbare **Videovorlagen** und spezielle Branding-Kontrollen für Logos und Farben sicher. Darüber hinaus unterstützt es die Zugänglichkeit, indem es automatisch **Untertitel** für alle **Videoproduktionen** generiert, wodurch Inhalte inklusiv und ansprechend für ein breiteres Publikum werden.

Was sind die Hauptvorteile der Nutzung von HeyGen als AI-Videoerstellungs-Tool für verschiedene Anwendungen?

Als führender **AI-Videoerstellungs-Tool** vereinfacht HeyGen die **Videoproduktion**, indem es Benutzern ermöglicht, schnell hochwertige Inhalte für Vertrieb, Marketing und Lernen zu erstellen. Es nutzt **Text-zu-Video aus einem Skript** und fortschrittliche **Voiceover-Generierung**, um den gesamten Produktionsprozess zu optimieren und bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz und Skalierbarkeit.

