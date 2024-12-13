Als führender **AI-Videoerstellungs-Tool** vereinfacht HeyGen die **Videoproduktion**, indem es Benutzern ermöglicht, schnell hochwertige Inhalte für Vertrieb, Marketing und Lernen zu erstellen. Es nutzt **Text-zu-Video aus einem Skript** und fortschrittliche **Voiceover-Generierung**, um den gesamten Produktionsprozess zu optimieren und bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz und Skalierbarkeit.