Outreach-Learning-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Produzieren Sie überzeugende Schulungsvideos und Bildungsinhalte in Minuten, indem Sie AI-Avatare nutzen, um dynamische und personalisierte Lernerfahrungen zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 60-sekündige professionelle und saubere Demonstration für HR-Profis oder Marketer, die mit der Erstellung wirkungsvoller Schulungsvideos beauftragt sind. Dieses Video sollte hervorheben, wie man lange Skripte in polierte Inhalte umwandelt, indem man Text-zu-Video aus Skripten nutzt und anspruchsvolle Vorlagen & Szenen verwendet, um ein umfassendes Schulungsmodul auf der AI-Videoplattform zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Outreach-Video für Content-Ersteller, das lebendige visuelle Erzählungen betont. Das Video sollte schnell durch überzeugende Medienbibliothek-/Stock-Unterstützungsklips wechseln und zeigen, wie man Größenänderungen des Seitenverhältnisses & Exporte nutzt, um ansprechende Videoinhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren und sofort ein breiteres Publikum zu fesseln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges informatives Video für Instruktionsdesigner oder Fachexperten, die eine Erklärung zum Outreach-Learning-Video-Maker erstellen müssen. Dieses Video wird saubere Grafiken und eine selbstbewusste AI-Stimme zeigen, die demonstriert, wie Text-zu-Video aus Skripten klare Erklärungen mit wesentlichen Untertiteln/Unterlegungen generieren kann, um maximale Verständlichkeit für jeden Lernenden zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Outreach-Learning-Video-Maker funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung wirkungsvoller Outreach- und Lernvideos mit unserer intuitiven AI-Videoplattform. Verwandeln Sie Text schnell und effizient in professionellen Bildungsinhalt.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Bildungsinhalts-Skript eingeben oder einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion bereitet es automatisch für die Videogenerierung vor und spart Ihnen Zeit.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und mit Ihrem Publikum zu verbinden. Dies erweckt Ihre Lernmaterialien zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit leistungsstarker Sprachübertragung in über 140 Sprachen und integrieren Sie überzeugende visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek oder Ihren Uploads, um ansprechende Videoinhalte zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Outreach-Video
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie letzte Anpassungen wie Branding-Kontrollen vornehmen, und exportieren Sie dann mühelos Ihr hochwertiges Video für nahtlose Verteilung und wirkungsvolle Outreach-Lerninhalte.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Outreach mit sozialen Medien verstärken

Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos, um Ihre Reichweite zu erweitern und mit Zielgruppen in Kontakt zu treten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Videoproduktionsprozess unterstützen?

HeyGen unterstützt den kreativen Videoproduktionsprozess, indem es eine Reihe von Tools bietet, darunter anpassbare AI-Avatare und eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre visuellen Erzählideen einfach zum Leben zu erwecken, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche Arten von ansprechenden Videoinhalten kann ich mit HeyGen produzieren?

Mit HeyGen können Sie vielfältige und ansprechende Videoinhalte produzieren, indem Sie Text in überzeugende Videos mit AI-Sprachübertragungen und lebensechten AI-Avataren verwandeln. Dies ist perfekt für soziale Medien, Bildungsinhalte oder jeden Bedarf an visueller Erzählung.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Umwandlung von Text in Video?

HeyGen vereinfacht die Text-zu-Video-Erstellung, indem es Ihnen ermöglicht, Skripte einzugeben und sofort Videos mit realistischen AI-Avataren und natürlichen AI-Sprachübertragungen zu generieren. Dieser optimierte Prozess macht die Videoproduktion für jeden zugänglich und effizient.

Kann HeyGen bei der visuellen Erzählung für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse helfen?

Absolut, HeyGen unterstützt bei wirkungsvoller visueller Erzählung für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse, von Onboarding und HR bis hin zu Marketing. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren ansprechenden Videoinhalten zu wahren.

