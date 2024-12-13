Outbound-Video-Generator: Leads mit AI-Personalisierung steigern

Erstellen Sie personalisierte Videos in großem Maßstab mit AI-Avataren für effektives Video-Prospecting und Lead-Generierung.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein überzeugendes, 30-sekündiges personalisiertes Video, das für Vertriebsprofis konzipiert ist, die neue Leads ansprechen. Dieses Video sollte einen professionellen, ansprechenden visuellen Stil mit einer klaren, artikulierten Stimme bieten und zeigen, wie AI-Avatare maßgeschneiderte Botschaften übermitteln können, die die Lead-Generierung für jeden Outbound-Video-Generator erheblich steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video speziell für Business Development Representatives, die sich auf effektives Video-Prospecting konzentrieren. Verwenden Sie einen freundlichen visuellen und akustischen Stil, ergänzt durch prominente Untertitel, um Zugänglichkeit und Botschaftsbeibehaltung zu gewährleisten, und demonstrieren Sie, wie prägnante Videoansprachen den ersten Kundenkontakt revolutionieren können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und die Einfachheit der Nutzung eines Outbound-Video-Generators veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte prägnant und direkt sein und anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell wirkungsvolle Inhalte ohne umfangreiche Bearbeitung zu erstellen und den gesamten Videoproduktionsprozess zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein modernes, sauberes 30-sekündiges Präsentationsvideo für Produktmanager und B2B-Marketer, das die Leistungsfähigkeit von AI-Video-Generatoren hervorhebt. Der professionelle visuelle und akustische Stil wird die Einfachheit der personalisierten Videoproduktion durch fortschrittliche Voiceover-Generierung betonen und komplexe Produktmerkmale oder Servicevorteile effektiv kommunizieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Outbound-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, personalisierte Videos, um Ihre Outbound-Kampagnen zu stärken und effektiv mit Interessenten in Kontakt zu treten, und transformieren Sie Ihre Video-Prospecting-Bemühungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr personalisiertes Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer einzigartigen Botschaft. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Worte mühelos in gesprochene Dialoge umzuwandeln, die den Kern Ihres personalisierten Videos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Stil
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und wählen Sie eine professionelle Vorlage, die Ihre Marke und Botschaft am besten repräsentiert.
3
Step 3
Branding anwenden und generieren
Passen Sie Ihr Video mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke mithilfe unserer Branding-Kontrollen an. Starten Sie dann den Generierungsprozess, um mit generativer AI-Video hochwertige Inhalte zu produzieren.
4
Step 4
Exportieren und für Outreach teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit präzisem Formatieren durch Größenanpassung und Exporte von Seitenverhältnissen. Ihr versandfertiges Video ist dann perfekt für Ihre Video-Outreach-Kampagnen optimiert.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolg & Testimonials

Erstellen Sie wirkungsvolle Video-Testimonials und Erfolgsgeschichten von Kunden, um Vertrauen aufzubauen, sozialen Beweis zu liefern und Ihren Outbound-Vertrieb und das Prospecting zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Video-Prospecting-Bemühungen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende, personalisierte Videobotschaften für Outbound-Outreach zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um hochwertige Inhalte in großem Maßstab zu produzieren und Ihre Lead-Generierung und Video-Outreach-Strategien erheblich zu verbessern.

Welche Art von AI-Video-Generatoren bietet HeyGen an?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Video-Generatoren, die Skripte in polierte Videos umwandeln, indem sie intelligente AI-Avatare verwenden. Diese Text-zu-Video-Funktionalität vereinfacht die Videoproduktion und ermöglicht es Ihnen, professionellen Inhalt ohne komplexe AI-Video-Bearbeitungssoftware zu erstellen.

Kann ich mit HeyGen personalisierte Videoinhalte erstellen?

Ja, HeyGen ist auf die Erstellung von AI-personalisierten Videoinhalten spezialisiert, die es Ihnen ermöglichen, Botschaften für einzelne Zuschauer anzupassen. Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke durch robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass jedes personalisierte Video mit Ihrer Identität übereinstimmt.

Unterstützt HeyGen verschiedene Video-Seitenverhältnisse für den Export?

HeyGen unterstützt vollständig die Größenanpassung und den Export von Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Videos für verschiedene Plattformen und Geräte optimiert sind. Diese Flexibilität vereinfacht die Inhaltsverteilung und optimiert Ihren Video-Workflow.

