HeyGens Text-zu-Video-Plattform macht es einfach, Ihre Sicherheitsschulungsprogramme zu aktualisieren und anzupassen, wann immer sich OSHA-Standards oder Richtlinien zur Gefahrenvermeidung ändern. Sie können schnell Skripte bearbeiten und Inhalte mit Ihrem gewählten AI-Avatar neu generieren, um sicherzustellen, dass Ihre "OSHA-Videos" immer aktuell und konform sind.