Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video, das sich an Immobilienmakler richtet und zeigt, wie ein Orientierung-Walkthrough-Maker die Präsentation von Immobilien mit leistungsstarker 3D-Walkthrough-Software vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern und professionell sein, mit fließenden Übergängen zwischen den Räumen, ergänzt durch ein lebhaftes, informatives Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, wobei ein AI-Avatar die virtuelle Tour leitet.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-Sekunden-Werbevideo, das sich an kleine Geschäftsinhaber wie Boutique-Hotels oder Veranstaltungsorte richtet und zeigt, wie virtuelle Tour-Software ein unvergleichliches interaktives Erlebnis schaffen kann. Visuell muss das Video ansprechend und dynamisch sein, mit Schwerpunkt auf klickbaren Hotspots und Anpassungsoptionen, unterstützt von einer freundlichen und einladenden Erzählung, die über HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript geliefert wird, mit klaren Untertiteln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 2-Minuten-Video für digitale Vermarkter und Agenturen, das die Leistungsfähigkeit eines Orientierung-Walkthrough-Makers mit SEO-freundlichen Funktionen und integrierter Analytik veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte elegant und datenorientiert sein, nahtloses Einbetten und detaillierte Berichterstattung demonstrieren, alles vermittelt durch ein autoritatives Voiceover unter Verwendung von HeyGens Vorlagen & Szenen für ein professionelles Aussehen und Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für neue Unternehmen und DIY-Nutzer, das die Einfachheit der Erstellung virtueller Touren mit vorgefertigten Vorlagen und einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche zeigt. Die visuelle Präsentation sollte benutzerfreundlich und schrittweise sein, um eine schnelle Einrichtung und VR-Ready-Kompatibilität zu demonstrieren. Ein begeistertes Voiceover, begleitet von ansprechenden visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, mit einem AI-Avatar, der den einfachen Prozess demonstriert, wird zur schnellen Akzeptanz inspirieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man einen Orientierung-Walkthrough erstellt

Gestalten Sie fesselnde und informative Video-Walkthroughs, um Ihr Publikum effektiv zu orientieren, indem Sie AI-gestützte Videokreation nutzen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihr virtuelles Set oder Ihre Szene
Beginnen Sie mit der Auswahl aus verschiedenen Vorlagen & Szenen, um die virtuelle Umgebung für Ihren Orientierung-Walkthrough zu schaffen. Dies bildet die Grundlage für Ihr geführtes Erlebnis. (Vorlagen)
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte mit AI-Avataren hinzu
Integrieren Sie Ihr Skript und lassen Sie AI-Avatare den Walkthrough erzählen, um die Zuschauer durch wichtige Bereiche oder Schritte für ein interaktives Erlebnis zu führen. (interaktives Erlebnis)
3
Step 3
Passen Sie visuelle Elemente und Branding an
Gestalten Sie das Erscheinungsbild Ihres Walkthroughs mit Branding-Optionen, einschließlich Logos und Farben, für eine kohärente und professionelle Präsentation. (Anpassung des Brandings)
4
Step 4
Exportieren und Einbetten Ihres Walkthroughs
Finalisieren Sie Ihren Video-Walkthrough und exportieren Sie ihn im gewünschten Seitenverhältnis. Sie können ihn dann auf jeder Website einbetten, um Ihre Orientierung einfach zu teilen. (auf jeder Website einbetten)

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erhöhen Sie die Reichweite von Walkthroughs

Erstellen Sie schnell überzeugende Social-Media-Videos und Clips aus Ihren Orientierung-Walkthroughs, um die Sichtbarkeit zu maximieren und mehr Besucher anzuziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines Orientierung-Walkthroughs?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell professionelle Orientierung-Walkthrough-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche und umfangreiche Vorlagen machen es zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Erstellung fesselnder virtueller Tour-Inhalte.

Können HeyGens virtuelle Tour-Videos integriert und für die Online-Sichtbarkeit optimiert werden?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Werbe-Virtual-Tour-Videos SEO-freundlich sind und nahtlos auf jeder Website mit einfachem Einbettungscode eingebettet werden können. Die Plattform bietet Seitenverhältnis-Anpassungen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte für alle Geräte optimiert sind und ein konsistentes interaktives Erlebnis bieten.

Welche Branding- und Anpassungsoptionen stehen für von HeyGen erstellte virtuelle Walkthroughs zur Verfügung?

HeyGen bietet umfassende Anpassungsoptionen für das Branding, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere Elemente integrieren können, um eine konsistente Markenidentität zu wahren. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Ihre Orientierung-Walkthroughs und virtuellen Touren Ihren einzigartigen Stil wirklich widerspiegeln.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Steigerung des Engagements und zur Leistungsüberwachung für virtuelle Tour-Inhalte?

Absolut. HeyGen ermöglicht die Erstellung interaktiver Videoelemente, die die Kundenkommunikation verbessern und Ihre virtuellen Tour-Inhalte ansprechender machen. Während sich HeyGen auf die Videogenerierung konzentriert, können die erstellten Inhalte in Plattformen integriert werden, die Lead-Capture-Tools und Analytik für umfassendes Tracking bieten.

