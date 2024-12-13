Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video, das sich an Immobilienmakler richtet und zeigt, wie ein Orientierung-Walkthrough-Maker die Präsentation von Immobilien mit leistungsstarker 3D-Walkthrough-Software vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern und professionell sein, mit fließenden Übergängen zwischen den Räumen, ergänzt durch ein lebhaftes, informatives Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, wobei ein AI-Avatar die virtuelle Tour leitet.

Video Generieren