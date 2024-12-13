Erstellen Sie ein lebendiges 60-Sekunden-Orientierungsvideo, das neue Mitarbeiter in einem Tech-Startup willkommen heißt und die Unternehmenskultur sowie die ersten Schritte präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit animierten Hintergründen und eleganten Übergängen, ergänzt durch einen mitreißenden, inspirierenden Musiktrack und eine freundliche Stimme. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um schnell eine fesselnde Einführungssequenz zu erstellen, die von der ersten Sekunde an Aufmerksamkeit und Begeisterung für diese Onboarding-Videos weckt.

