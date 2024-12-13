Orientierungsvideo-Ersteller: Fesselnde Onboarding- & Schulungsvideos erstellen

Vereinfachen Sie Ihre Mitarbeitereinführung mit professionellen Videos, indem Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzen.

Erstellen Sie ein lebendiges 60-Sekunden-Orientierungsvideo, das neue Mitarbeiter in einem Tech-Startup willkommen heißt und die Unternehmenskultur sowie die ersten Schritte präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit animierten Hintergründen und eleganten Übergängen, ergänzt durch einen mitreißenden, inspirierenden Musiktrack und eine freundliche Stimme. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um schnell eine fesselnde Einführungssequenz zu erstellen, die von der ersten Sekunde an Aufmerksamkeit und Begeisterung für diese Onboarding-Videos weckt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für die interne Kommunikation von Remote-Teams, das eine neue Unternehmensrichtlinie vorstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und minimalistisch sein, mit einem klaren, autoritativen, aber dennoch zugänglichen Ton in der Stimme. Integrieren Sie HeyGens 'AI-Avatare', um die Botschaft zu übermitteln und eine konsistente und ansprechende Präsentation zu gewährleisten, ohne dass Live-Aufnahmen erforderlich sind, sodass diese AI-Videoerstellung aktuell und poliert wirkt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 90-Sekunden-Erklärvideo für Mitarbeiter, die eine neue Projektmanagement-Software erlernen, mit Fokus auf eine spezifische Funktion. Der visuelle Stil sollte klar und lehrreich sein, indem Bildschirmaufnahmen mit animierten Grafiken kombiniert werden, um wichtige Schritte hervorzuheben, begleitet von einer klaren, schrittweisen Stimme. Nutzen Sie HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion, um den Videoinhalt effizient direkt aus einem detaillierten Verfahrensskript zu erstellen und so Genauigkeit und Konsistenz in den Schulungsvideos zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das eine neue interne Wissensaustausch-Initiative über abteilungsübergreifende Teams hinweg fördert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und inspirierend sein, mit schnellen Schnitten von vielfältigen Bildern und Infografiken, untermalt von einem erhebenden Hintergrundmusiktrack mit einer prägnanten, motivierenden Stimme. Verbessern Sie das visuelle Storytelling, indem Sie HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' umfassend nutzen, um hochwertige visuelle Inhalte und Aufnahmen zu erhalten, die mit kollaborativen und innovativen Themen resonieren, und machen Sie dies zu einem kraftvollen kreativen Asset auf jeder Videoerstellungsplattform.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Orientierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Orientierungsvideos für neue Mitarbeiter oder Prozesse, um ein konsistentes und professionelles Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen oder wählen Sie einen AI-Avatar, um schnell mit der Erstellung Ihres Orientierungsvideos zu beginnen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre Orientierungstexte ein und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um natürliche Voiceovers für Ihr Video zu generieren.
3
Step 3
Passen Sie Ihre visuellen Inhalte an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Firmenlogo und Ihre Farben hinzuzufügen und so die Markenkonsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Orientierungsvideo, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis für den Export auswählen, sodass es für verschiedene Plattformen bereit ist.

Anwendungsfälle

Wirkungsvolle Willkommensbotschaften übermitteln

Motivieren Sie neue Mitarbeiter, indem Sie Unternehmenswerte und -missionen effektiv vermitteln und einen positiven ersten Eindruck schaffen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Videoerstellung für Kreativteams?

HeyGen ist ein intuitiver AI-Video-Generator, der den gesamten Videoerstellungsprozess vereinfacht. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionen, um Ihnen zu helfen, mühelos Videos in professioneller Qualität und ansprechende animierte Präsentationen zu erstellen.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Branding und Videoinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Schulungs- und Onboarding-Videos. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Logos und Farben, und auf eine reichhaltige Medienbibliothek zugreifen, um einzigartige visuelle Geschichten zu erstellen, die sicherstellen, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann HeyGen Skripte effizient in professionelle Videos mit Voiceovers umwandeln?

Absolut. HeyGen ist ein hervorragender AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte in vollständige Videos mit hochwertiger Voiceover-Erstellung und Text-zu-Sprache-Funktionen zu verwandeln. Dieser optimierte Prozess macht HeyGen zu einem unschätzbaren Videoerstellungswerkzeug für die schnelle Inhaltsproduktion.

Enthält HeyGen animierte Charaktere und eine umfassende Medienbibliothek?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an AI-Avataren und eine umfassende Stock-Medienbibliothek, um Ihre Videos zu bereichern. Diese kreativen Ressourcen sind perfekt für die Produktion dynamischer Erklärvideos und ansprechender Präsentationen.

