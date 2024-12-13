Orientierungsvideo-Ersteller: Fesselnde Onboarding- & Schulungsvideos erstellen
Vereinfachen Sie Ihre Mitarbeitereinführung mit professionellen Videos, indem Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für die interne Kommunikation von Remote-Teams, das eine neue Unternehmensrichtlinie vorstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und minimalistisch sein, mit einem klaren, autoritativen, aber dennoch zugänglichen Ton in der Stimme. Integrieren Sie HeyGens 'AI-Avatare', um die Botschaft zu übermitteln und eine konsistente und ansprechende Präsentation zu gewährleisten, ohne dass Live-Aufnahmen erforderlich sind, sodass diese AI-Videoerstellung aktuell und poliert wirkt.
Gestalten Sie ein 90-Sekunden-Erklärvideo für Mitarbeiter, die eine neue Projektmanagement-Software erlernen, mit Fokus auf eine spezifische Funktion. Der visuelle Stil sollte klar und lehrreich sein, indem Bildschirmaufnahmen mit animierten Grafiken kombiniert werden, um wichtige Schritte hervorzuheben, begleitet von einer klaren, schrittweisen Stimme. Nutzen Sie HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion, um den Videoinhalt effizient direkt aus einem detaillierten Verfahrensskript zu erstellen und so Genauigkeit und Konsistenz in den Schulungsvideos zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das eine neue interne Wissensaustausch-Initiative über abteilungsübergreifende Teams hinweg fördert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und inspirierend sein, mit schnellen Schnitten von vielfältigen Bildern und Infografiken, untermalt von einem erhebenden Hintergrundmusiktrack mit einer prägnanten, motivierenden Stimme. Verbessern Sie das visuelle Storytelling, indem Sie HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' umfassend nutzen, um hochwertige visuelle Inhalte und Aufnahmen zu erhalten, die mit kollaborativen und innovativen Themen resonieren, und machen Sie dies zu einem kraftvollen kreativen Asset auf jeder Videoerstellungsplattform.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Onboarding- und Schulungsinhalte erweitern.
Beschleunigen Sie den Wissensaustausch und stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Standort, konsistent und skalierbar lernen.
Mitarbeiterengagement und -bindung verbessern.
Nutzen Sie AI-generierte Videos, um das Onboarding interaktiver, einprägsamer und effektiver für ein langfristiges Verständnis zu gestalten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Videoerstellung für Kreativteams?
HeyGen ist ein intuitiver AI-Video-Generator, der den gesamten Videoerstellungsprozess vereinfacht. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionen, um Ihnen zu helfen, mühelos Videos in professioneller Qualität und ansprechende animierte Präsentationen zu erstellen.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Branding und Videoinhalte?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Schulungs- und Onboarding-Videos. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Logos und Farben, und auf eine reichhaltige Medienbibliothek zugreifen, um einzigartige visuelle Geschichten zu erstellen, die sicherstellen, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
Kann HeyGen Skripte effizient in professionelle Videos mit Voiceovers umwandeln?
Absolut. HeyGen ist ein hervorragender AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte in vollständige Videos mit hochwertiger Voiceover-Erstellung und Text-zu-Sprache-Funktionen zu verwandeln. Dieser optimierte Prozess macht HeyGen zu einem unschätzbaren Videoerstellungswerkzeug für die schnelle Inhaltsproduktion.
Enthält HeyGen animierte Charaktere und eine umfassende Medienbibliothek?
Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an AI-Avataren und eine umfassende Stock-Medienbibliothek, um Ihre Videos zu bereichern. Diese kreativen Ressourcen sind perfekt für die Produktion dynamischer Erklärvideos und ansprechender Präsentationen.