Ihr KI-Orientierungserklärgenerator für nahtloses Onboarding

Optimieren Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter mit ansprechenden Videos, die mühelos mit unseren KI-Avataren erstellt werden.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Orientierungserklärvideo speziell für neue Mitarbeiter, um sie in die lebendige Unternehmenskultur einzuführen. Visuell sollte ein warmes und einladendes Ambiente mit sanften Farben angestrebt werden, wobei freundliche KI-Avatare die wichtigsten Informationen präsentieren, unterstützt von einer klaren und einladenden Stimme.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie für HR- und L&D-Profis ein 45-sekündiges Onboarding-Video, das die mühelose Erstellung von ansprechendem Inhalt für Schulungssitzungen demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, wobei diverse Videovorlagen und Szenen genutzt werden, um wichtige Details hervorzuheben, begleitet von einem fröhlichen Hintergrundmusikstück.
Beispiel-Prompt 2
Vielbeschäftigte HR-Teams und Kleinunternehmer können ihre Kommunikation mit diesem 30-sekündigen Erklärvideo optimieren. Es sollte visuell die Text-zu-Video-Funktionalität vom Skript demonstrieren, mit einem dynamischen, schnellen visuellen Fluss und einer energetischen Stimme, um die Effizienzvorteile schnell zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Ein 60-sekündiges KI-Videogenerator-Showcase wird für Unternehmenskommunikatoren benötigt, das sich auf die Erstellung von polierten Talking-Head-Videos konzentriert und dabei starke Branding-Kontrollen sicherstellt. Die visuelle Ästhetik sollte professionell und autoritativ sein, ergänzt durch eine anspruchsvolle Voiceover-Generierung, um eine überzeugende Botschaft zu liefern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Orientierungserklärgenerator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und informative Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter und Schulungssitzungen mit unserem KI-gestützten Erklärgenerator.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen, die speziell für Onboarding-Videos entwickelt wurden, um den perfekten Ton für Ihre neuen Mitarbeiter zu setzen. Dies gewährleistet einen konsistenten und hochwertigen Ausgangspunkt für Ihre Orientierungserklärung.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte in gesprochene Dialoge. Fügen Sie einfach Ihr Orientierungsskript ein, und unsere Text-zu-Video-Funktion vom Skript generiert natürlich klingende Voiceovers, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer KI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Personalisieren Sie deren Erscheinungsbild und integrieren Sie Ihr Branding, wie Logos und Farben, um Ihre Unternehmenskultur widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihre Orientierungserklärung fertig ist, exportieren Sie sie einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre ansprechenden Inhalte zu teilen, um neue Mitarbeiter nahtlos einzuarbeiten und den Schulungsprozess zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie die Unternehmenskultur

Erstellen Sie wirkungsvolle Motivationsvideos für die Orientierung, um Unternehmenswerte, Vision und Kultur vorzustellen und einen positiven Start für neue Mitarbeiter zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen HR- und L&D-Profis bei Onboarding und Schulungen unterstützen?

HeyGen ist ein KI-Videogenerator, der HR- und L&D-Profis befähigt, ansprechende Onboarding-Videos und Orientierungserklärungen für neue Mitarbeiter zu erstellen. Es vereinfacht den Prozess der Erstellung konsistenter und informativer Inhalte, die die Unternehmenskultur widerspiegeln und bei Schulungssitzungen helfen.

Was sind die Kernfähigkeiten von HeyGen zur Erstellung ansprechender Videoinhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktionalität vom Skript, um dynamische und ansprechende Inhalte zu generieren. Mit seinem intuitiven Editor und diversen Videovorlagen können Nutzer problemlos hochwertige Videos für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse erstellen.

Kann ich das Branding der mit HeyGen erstellten Videos anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass all Ihre Inhalte, einschließlich Talking-Head-Videos, eine konsistente und professionelle Markenidentität bewahren.

Wie macht HeyGen den Videoproduktionsprozess effizienter und zugänglicher?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess erheblich, indem es die Voiceover-Generierung automatisiert und umfassende mehrsprachige Unterstützung bietet. Dieser KI-Videogenerator ermöglicht die schnelle Erstellung professioneller Videos und macht hochwertige Inhalte für alle Nutzer zugänglicher.

