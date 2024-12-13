Organisations-Update-Video-Maker für fesselnde Unternehmensnachrichten

Liefern Sie überzeugende Unternehmens-Updates und steigern Sie die Mitarbeiterbindung. Erstellen Sie mühelos professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Organisations-Update-Video für interne Mitarbeiter, das eine neue unternehmensweite Initiative ankündigt. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit dynamischen Texteinblendungen und einem motivierenden Hintergrundsound, wobei HeyGen's AI-Avatare genutzt werden, um wichtige Botschaften zu übermitteln und eine konsistente, professionelle Präsentation zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Unternehmens-Update, das einen kürzlich erzielten Teamerfolg feiert und sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte richtet. Das Video sollte einen aufmunternden, feierlichen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und mitreißender Musik haben, wobei HeyGen's umfangreiche Vorlagen und Szenen genutzt werden, um schnell ein professionelles und inspirierendes Stück zu erstellen, das die Mitarbeiterbindung stärkt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Video, das eine neue interne Richtlinienänderung erklärt, speziell für alle Mitarbeiter, die von der Aktualisierung betroffen sind. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, professionell und beruhigend sein, wobei HeyGen's Sprachgenerierung genutzt wird, um die Details präzise zu artikulieren und eine umfassende interne Kommunikation sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein energiegeladenes 40-sekündiges Werbevideo für eine bevorstehende Firmenveranstaltung oder Schulungssitzung, das für alle aktuellen und potenziellen neuen Mitarbeiter gedacht ist. Der visuelle Stil sollte einladend und dynamisch sein, mit hochwertigem Stockmaterial und einem freundlichen, enthusiastischen Ton, wobei HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte genutzt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Organisations-Update-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Organisations-Update-Videos. Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation mit AI-gestützten Tools und professionellem Feinschliff, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft jeden Mitarbeiter klar und effektiv erreicht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Organisations-Update-Skripts. Unser Text-zu-Video-Generator wandelt Ihren Text in dynamische Szenen um, die zur Anpassung bereitstehen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Diese AI-Avatare verleihen Ihren Unternehmens-Updates eine menschliche Note und steigern das Engagement.
3
Step 3
Erzeugen Sie fesselnde Audios
Erstellen Sie automatisch natürlich klingende Sprachaufnahmen für Ihr Video, um Ihre Botschaft klar und professionell zu vermitteln.
4
Step 4
Verfeinern und Exportieren
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen an, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr Video mühelos für eine nahtlose interne Kommunikation.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie inspirierende unternehmensweite Ankündigungen

Übermitteln Sie motivierende Botschaften und wichtige Unternehmensankündigungen als fesselnde Videos, um Ihr Team zu inspirieren und eine positive Unternehmenskultur zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Organisations-Update-Videos für interne Kommunikation verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, *Organisations-Update-Videos* von langweilig zu *fesselnd* zu verwandeln. Nutzen Sie *AI-Avatare* und *Sprachgenerierung*, um polierte *interne Kommunikation* zu liefern, die Ihr Publikum fesselt und die *Mitarbeiterbindung* steigert.

Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen, um schnell fesselnde Videos zu erstellen?

HeyGen bietet leistungsstarke *AI-gestützte Tools* wie unseren *Text-zu-Video-Generator* und eine Vielzahl von *Vorlagen*, um die *Videoproduktion* zu optimieren. Produzieren Sie mühelos professionelle Videos, komplett mit *Untertiteln* und einer umfangreichen *Medienbibliothek*, alles darauf ausgelegt, *fesselnde Videos* mühelos zu erstellen.

Kann HeyGen als umfassender Business-Video-Maker für verschiedene Unternehmens-Updates dienen?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger *Business-Video-Maker*, der für verschiedene *Unternehmens-Updates* und *Mitarbeiterschulungen* konzipiert ist. Mit Funktionen wie *Branding-Kontrollen* und einem *Drag-and-Drop-Editor* können Sie die Markenkonsistenz über alle wichtigen *Organisations-Update-Videos* hinweg aufrechterhalten.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Text-zu-Video-Inhalten mit AI-Avataren?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von *Text-zu-Video*-Inhalten, indem Sie professionelle Videos direkt aus Ihrem Skript generieren können. Wählen Sie aus einer Vielzahl von *AI-Avataren* und nutzen Sie die fortschrittliche *Sprachgenerierung*, um hochwertige, personalisierte Videobotschaften mühelos zu erstellen.

