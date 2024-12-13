Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 45-sekündiges Video-Update für alle Mitarbeiter, das die neue Richtlinie für Remote-Arbeit detailliert. Der visuelle Stil sollte professionell und zugänglich sein, mit einem freundlichen, aber autoritativen AI-Avatar, der die wichtigsten Informationen mit einer klaren und selbstbewussten Stimme vermittelt. Dieses interne Kommunikationsstück, mühelos generiert mit HeyGens AI-Avataren, zielt darauf ab, sicherzustellen, dass alle über die aktualisierten Richtlinien informiert und engagiert sind.

Video Generieren