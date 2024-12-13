Stellen Sie sich ein 45-sekündiges HR-Onboarding-Video vor, das neue Mitarbeiter nahtlos in die komplexe Organisationsstruktur Ihres Unternehmens einführt. Mit HeyGen können Sie dieses professionelle, infografikartige Video erstellen, indem Sie AI-Avatare verwenden, um die Zuschauer durch Berichtsbeziehungen zu führen, ergänzt durch eine freundliche AI-Voiceover-Generierung für ein ansprechendes und klares Willkommenserlebnis.

