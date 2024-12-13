Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die wesentlichen ersten Schritte einführt. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, wobei ein freundlicher KI-Avatar sie durch die ersten Abschnitte des Organisationshandbuchs führt. Der Ton sollte eine klare, einladende Sprachübertragung bieten, die einen positiven Ton für ihre Reise setzt.

