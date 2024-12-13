Organisationshandbuch-Videoersteller für engagierte Teams

Optimieren Sie das HR-Training und stellen Sie die Compliance sicher, indem Sie Ihr Handbuch schnell in dynamische Videos mit Text-zu-Video aus dem Skript umwandeln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die wesentlichen ersten Schritte einführt. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, wobei ein freundlicher KI-Avatar sie durch die ersten Abschnitte des Organisationshandbuchs führt. Der Ton sollte eine klare, einladende Sprachübertragung bieten, die einen positiven Ton für ihre Reise setzt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das die neuesten Updates zu den Compliance-Richtlinien des Unternehmens erklärt und sich an alle bestehenden Mitarbeiter richtet. Die visuelle Präsentation muss direkt und leicht verständlich sein und relevante Stockfotos und Videos aus der Mediathek einbeziehen, um die wichtigsten Punkte zu veranschaulichen. Die Erzählung sollte durch Text-zu-Video aus dem Skript erfolgen, um Genauigkeit und Konsistenz der Botschaft zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Schulungsvideo für die Vertriebsabteilung, das ein neues Verfahren zur Optimierung der Arbeitsabläufe für Kundenberichte detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und lehrreich sein, wobei vorgefertigte Vorlagen und Szenen verwendet werden, um komplexe Schritte aufzuschlüsseln, während klare Untertitel/Untertitel die Informationen für alle Lernenden verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, das die Kernvision und Werte des Unternehmens als Teil einer umfassenden Initiative zur Erstellung von Organisationshandbuch-Videos verstärkt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell beeindruckend sein, geeignet für verschiedene interne Plattformen durch Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten. Die prägnante Botschaft sollte mit Text-zu-Video aus dem Skript erstellt werden, um die Markenkonsistenz zu wahren.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Organisationshandbuch-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre statischen Organisationshandbücher mühelos in dynamische, ansprechende Videoinhalte, um das Mitarbeiter-Onboarding und die interne Kommunikation zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, den Inhalt Ihres Organisationshandbuchs in unsere Plattform zu schreiben oder einzufügen. Nutzen Sie die Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion, um Ihren Text sofort in ein vorläufiges Video umzuwandeln und effizient Ihr neues Mitarbeiterhandbuch zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre visuellen Elemente
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen, um Ihre Marke zu repräsentieren oder Informationen zu übermitteln. Dies macht Ihre Botschaft für Ihr Team ansprechender und einprägsamer.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechendes Audio und Untertitel hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Reichweite, indem Sie professionelle Erzählungen und Texte einfügen. Nutzen Sie die Sprachübertragung für eine klare Audioübermittlung und fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Video vollständig zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und verteilen Sie es mühelos über Ihre bevorzugten Plattformen. Verwenden Sie Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Video auf jedem Gerät perfekt aussieht und Ihre interne Kommunikation mühelos optimiert wird.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mitarbeiterengagement und -bindung steigern

.

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und die Informationsspeicherung mit dynamischen, KI-gesteuerten Videoinhalten für Ihr Organisationshandbuch.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser Organisationshandbuch in ansprechende Videoinhalte verwandeln?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, komplexe Informationen aus Ihrem Organisationshandbuch in dynamische, ansprechende KI-Videoinhalte umzuwandeln, indem fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video aus dem Skript verwendet werden. Dies hilft, das Mitarbeiterengagement zu steigern und sicherzustellen, dass wichtige Compliance-Details effektiv kommuniziert und behalten werden.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Erstellung effektiver Onboarding- und Schulungsvideos für Mitarbeiter?

HeyGen vereinfacht die Erstellung effektiver Onboarding- und Schulungsvideos für Mitarbeiter, mit anpassbaren Vorlagen und realistischer Sprachübertragung. Dies verbessert das HR-Training erheblich, steigert die Produktivität der Mitarbeiter und trägt von Anfang an zu einer besseren Mitarbeiterbindung bei.

Kann HeyGen die interne Kommunikation verbessern und Arbeitsabläufe in unserer Organisation optimieren?

Absolut, HeyGen befähigt Organisationen, schnell professionelle KI-Videos für die interne Kommunikation zu erstellen, was hilft, Arbeitsabläufe zu optimieren und wertvolle Zeit zu sparen. Funktionen wie Untertitel/Untertitel verbessern auch die Zugänglichkeit und das Verständnis für diverse Teams und fördern eine bessere interne Kommunikation.

Wie unterstützt HeyGen die personalisierte Videoproduktion für die Mitarbeiterkommunikation?

HeyGen ermöglicht die Erstellung hochgradig personalisierter KI-Videos für die Mitarbeiterkommunikation, von Willkommensnachrichten bis hin zu Richtlinienaktualisierungen. Sie können das Branding mit Ihrem Logo und Ihren Farben einfach anpassen und Untertitel/Untertitel für universelle Zugänglichkeit hinzufügen, um eine maßgeschneiderte und wirkungsvolle Botschaft für jeden Mitarbeiter sicherzustellen.

