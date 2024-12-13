Generator für Trainingsvideos zur Organisationsentwicklung
Transformieren Sie Ihr L&D mit AI-Avataren für ansprechende Mitarbeiterschulungen und Wissensaustausch.
Gestalten Sie ein ansprechendes 1-minütiges Video für neue Mitarbeiter im Onboarding-Prozess, mit einem freundlichen und zugänglichen visuellen Stil und einem ermutigenden Audioton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um nahtlos die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Abteilungseinführungen zu präsentieren.
Erstellen Sie ein wichtiges 1,5-minütiges Compliance-Training-Video für alle Mitarbeiter, das einen formellen und klaren visuellen Stil mit einer ernsten, instruktiven Audioübertragung kombiniert. Stellen Sie die Effektivität dieses Trainingsvideos sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für wichtige Richtlinieninformationen und Barrierefreiheit nutzen.
Entwickeln Sie ein informatives 1,5-minütiges Video-Tutorial für Trainer und Pädagogen, das zeigt, wie bestehende PPT/PDF-Inhalte in dynamische Trainingsvideos umgewandelt werden können. Verwenden Sie einen pädagogischen und strukturierten visuellen Stil mit einer hilfreichen, leitenden Audioerzählung, die durch die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung stark vereinfacht wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite und Skalierung von Schulungen.
Produzieren und verteilen Sie schnell eine größere Anzahl von Kursen zur Organisationsentwicklung, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Standort, Zugang zu wichtigen Lernmaterialien haben.
Verbessern Sie das Lernengagement.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Trainingsvideos zu erstellen, die Lernende fesseln und die Teilnahme und Wissensspeicherung in Programmen zur Organisationsentwicklung erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos zur Organisationsentwicklung?
HeyGen ermöglicht es Unternehmen, hochwertige Trainingsvideos zur Organisationsentwicklung effizient mit AI zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, wodurch die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die traditionelle Videoproduktion benötigt werden, erheblich reduziert werden.
Welche technischen Integrationen bietet HeyGen für Lern- und Entwicklungssysteme?
HeyGen unterstützt wesentliche technische Integrationen für Lernen und Entwicklung, einschließlich SCORM-Exportfunktionalität für nahtlose Kompatibilität mit Ihrem bestehenden LMS. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-generierten Trainingsvideos problemlos innerhalb Ihrer aktuellen Infrastruktur verteilt und nachverfolgt werden können.
Kann HeyGen Trainingsvideos für diverse globale Belegschaften lokalisieren?
Ja, HeyGen ermöglicht eine robuste Lokalisierung von Trainingsvideos durch fortschrittliche AI-Voiceovers und Mehrsprachigkeit. Diese Funktion hilft Organisationen, konsistente Lern- und Entwicklungsinhalte effektiv an ihre globalen Mitarbeiter zu liefern.
Wie kann HeyGen bestehende Inhalte in ansprechende Trainingsvideos verwandeln?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Umwandlung bestehender PPT/PDF-Präsentationen in dynamische Trainingsvideos. Benutzer können aus einer Vielzahl von Trainingsvideo-Vorlagen wählen und AI-Avatare nutzen, um ihre Inhalte mit minimalem Bearbeitungsaufwand zum Leben zu erwecken.