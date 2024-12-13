Generator für Trainingsvideos zur Organisationsentwicklung

Transformieren Sie Ihr L&D mit AI-Avataren für ansprechende Mitarbeiterschulungen und Wissensaustausch.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 1-minütiges Video für neue Mitarbeiter im Onboarding-Prozess, mit einem freundlichen und zugänglichen visuellen Stil und einem ermutigenden Audioton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um nahtlos die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Abteilungseinführungen zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein wichtiges 1,5-minütiges Compliance-Training-Video für alle Mitarbeiter, das einen formellen und klaren visuellen Stil mit einer ernsten, instruktiven Audioübertragung kombiniert. Stellen Sie die Effektivität dieses Trainingsvideos sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für wichtige Richtlinieninformationen und Barrierefreiheit nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 1,5-minütiges Video-Tutorial für Trainer und Pädagogen, das zeigt, wie bestehende PPT/PDF-Inhalte in dynamische Trainingsvideos umgewandelt werden können. Verwenden Sie einen pädagogischen und strukturierten visuellen Stil mit einer hilfreichen, leitenden Audioerzählung, die durch die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung stark vereinfacht wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Generator für Trainingsvideos zur Organisationsentwicklung funktioniert

Produzieren Sie effizient ansprechende Trainingsvideos für das Lernen und die Entwicklung Ihres Teams, indem Sie AI nutzen, um die Inhaltserstellung und -bereitstellung zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Inhalte zur Organisationsentwicklung. Der AI-Trainingsvideo-Generator wandelt Ihr Skript sofort in eine visuelle Erzählung um und legt den Grundstein für effektives Lernen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen professionellen AI-Avatar, um Ihr Material zu präsentieren und Ihre Trainingsvideos zum Leben zu erwecken. Dies verleiht einen menschlichen Touch und erhöht das Engagement Ihrer Mitarbeiter.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit den Branding-Kontrollen. Passen Sie Szenen mit Medien aus der Bibliothek oder Ihren eigenen Uploads an, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild für Ihre Videoproduktion zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und integrieren
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, einschließlich SCORM, für eine einfache Integration. Laden Sie Ihre fertigen Trainingsinhalte nahtlos in Ihr bestehendes Learning Management System (LMS) hoch, um eine breite Verteilung zu gewährleisten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie ansprechende Inhalte zu Führung und Soft Skills

Erstellen Sie wirkungsvolle Trainingsvideos für Führungskräfteentwicklung, Kommunikationsfähigkeiten und Change Management, um eine inspirierende und einheitliche Unternehmenskultur zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos zur Organisationsentwicklung?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, hochwertige Trainingsvideos zur Organisationsentwicklung effizient mit AI zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, wodurch die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die traditionelle Videoproduktion benötigt werden, erheblich reduziert werden.

Welche technischen Integrationen bietet HeyGen für Lern- und Entwicklungssysteme?

HeyGen unterstützt wesentliche technische Integrationen für Lernen und Entwicklung, einschließlich SCORM-Exportfunktionalität für nahtlose Kompatibilität mit Ihrem bestehenden LMS. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-generierten Trainingsvideos problemlos innerhalb Ihrer aktuellen Infrastruktur verteilt und nachverfolgt werden können.

Kann HeyGen Trainingsvideos für diverse globale Belegschaften lokalisieren?

Ja, HeyGen ermöglicht eine robuste Lokalisierung von Trainingsvideos durch fortschrittliche AI-Voiceovers und Mehrsprachigkeit. Diese Funktion hilft Organisationen, konsistente Lern- und Entwicklungsinhalte effektiv an ihre globalen Mitarbeiter zu liefern.

Wie kann HeyGen bestehende Inhalte in ansprechende Trainingsvideos verwandeln?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Umwandlung bestehender PPT/PDF-Präsentationen in dynamische Trainingsvideos. Benutzer können aus einer Vielzahl von Trainingsvideo-Vorlagen wählen und AI-Avatare nutzen, um ihre Inhalte mit minimalem Bearbeitungsaufwand zum Leben zu erwecken.

