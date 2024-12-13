Videoerstellung für Unternehmenskultur: Fesselnde Mitarbeitergeschichten gestalten

Produzieren Sie schnell überzeugende Mitarbeitergeschichten und Rekrutierungsvideos. Nutzen Sie unsere AI-Avatare, um Nachrichten zu personalisieren und die Teamverbindung zu stärken.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video über die Unternehmenskultur, das potenziellen Mitarbeitern unsere Kernwerte und das lebendige Arbeitsumfeld vorstellt. Dieses Video, das sich an neue Rekruten und Arbeitssuchende richtet, sollte dynamische visuelle Darstellungen von Teamarbeit und Mitarbeitervergünstigungen enthalten, begleitet von einem begeisterten Voiceover, das mit der Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde. Der Gesamtstil sollte professionell und einladend sein, um während des Rekrutierungsprozesses einen starken positiven ersten Eindruck zu hinterlassen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video über Mitarbeitergeschichten, das die Reise und den Beitrag eines Teammitglieds hervorhebt, um das Mitarbeiterengagement zu fördern. Gedacht für die interne Unternehmenskommunikation und potenziell für die Veröffentlichung in sozialen Medien, sollte der visuelle Stil authentisch und herzerwärmend sein, wobei HeyGens AI-Avatare persönliche Anekdoten erzählen, ergänzt durch einen freundlichen und nachvollziehbaren Audioton.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, um eine neue organisatorische Initiative zu erklären, die darauf abzielt, das Mitarbeiterengagement und die Klarheit in allen Abteilungen zu steigern. Dieses Erklärvideo, ideal für die interne Kommunikation an alle Mitarbeiter, sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einfachen Animationen und einer klaren Botschaft verwenden, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion für Effizienz und Konsistenz generiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 60-Sekunden-Rekrutierungsvideo mit Mitarbeiterzeugnissen über unsere Unternehmenskultur, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen. Zielgruppe sind potenzielle Bewerber, der visuelle Stil sollte hochwertig und einladend sein, mit echten Mitarbeiterinterviews, die mit lebendigen Aufnahmen des Bürolebens durchsetzt sind. Stellen Sie sicher, dass das Video klare Untertitel enthält, die von HeyGen generiert wurden, um es auch ohne Ton zugänglich und wirkungsvoll zu machen, als ein kraftvolles Beispiel für ein effektives Tool zur Erstellung von Videos über die Unternehmenskultur.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoerstellung für Unternehmenskultur funktioniert

Gestalten Sie mühelos fesselnde Videos zur Unternehmenskultur mit HeyGen. Engagieren Sie Mitarbeiter, ziehen Sie Talente an und teilen Sie die einzigartige Geschichte Ihres Unternehmens mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, die Kultur Ihres Unternehmens zu präsentieren, oder starten Sie mit Ihrem eigenen Skript, um unsere Text-zu-Video-Funktionen zu nutzen.
2
Step 2
Integrieren Sie AI-Avatare und Branding
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie verschiedene AI-Avatare integrieren, die Ihr Team repräsentieren. Passen Sie Ihr Video mit den einzigartigen Farben und dem Logo Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und fügen Sie Medien hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingenden Voiceovers, die aus Ihrem Skript generiert werden. Bereichern Sie Ihre Geschichte weiter, indem Sie Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzufügen oder Ihre eigenen Ressourcen hochladen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln für eine breitere Zugänglichkeit. Exportieren Sie Ihr fertiges Video zur Unternehmenskultur im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Mitarbeiterengagement und -moral

.

Produzieren Sie motivierende und inspirierende Videos, um die Team-Moral zu stärken, Kernwerte zu festigen und eine positive, leistungsstarke Unternehmenskultur zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung fesselnder Videos zur Unternehmenskultur?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Vorlagen ganz einfach hochwertige Videos zur Unternehmenskultur zu erstellen. Unsere Plattform hilft Ihnen, fesselnde Mitarbeitergeschichten zu erzählen, um das Engagement mühelos zu steigern, und dient als leistungsstarkes Tool zur Erstellung von Videos über die Unternehmenskultur.

Kann ich AI-Avatare verwenden, um meine Rekrutierungsvideos mit HeyGen zu verbessern?

Absolut! HeyGens AI-Avatare verleihen Ihren Rekrutierungsvideos und Onboarding-Inhalten einen professionellen und dynamischen Touch. Sie können sogar benutzerdefinierte Voiceovers generieren, um die Botschaft Ihrer Marke effektiv zu vermitteln und Ihre Videos zum Mitarbeiterengagement hervorzuheben.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für meine Unternehmensvideos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Unternehmenslogo, Farben und spezifische visuelle Elemente in all Ihre Videos zu integrieren. Dies gewährleistet Konsistenz und stärkt Ihre Markenidentität in all Ihren Videos zum Mitarbeiterengagement und in sozialen Medien.

Ist HeyGen ein effektives Online-Tool zur Videoerstellung für verschiedene interne Kommunikationszwecke?

Ja, HeyGen ist ein effizientes Online-Tool zur Videoerstellung, das es Ihnen ermöglicht, Text schnell in Videos für interne Kommunikation, Schulungen oder soziale Medien zu verwandeln. Unser Text-zu-Video-Generator enthält automatische Untertitel, die Ihre Inhalte zugänglich und professionell machen.

