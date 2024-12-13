Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video über die Unternehmenskultur, das potenziellen Mitarbeitern unsere Kernwerte und das lebendige Arbeitsumfeld vorstellt. Dieses Video, das sich an neue Rekruten und Arbeitssuchende richtet, sollte dynamische visuelle Darstellungen von Teamarbeit und Mitarbeitervergünstigungen enthalten, begleitet von einem begeisterten Voiceover, das mit der Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde. Der Gesamtstil sollte professionell und einladend sein, um während des Rekrutierungsprozesses einen starken positiven ersten Eindruck zu hinterlassen.

Video Generieren