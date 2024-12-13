Generator für Unternehmenswerte-Videos: Erzählen Sie Ihre Unternehmensgeschichte

Erstellen Sie inspirierende Unternehmensgeschichten-Videos, die mit Ihrem Publikum resonieren, indem Sie lebensechte AI-Avatare verwenden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Unternehmensgeschichten-Video mit authentischen Mitarbeiterzeugnissen, ideal für Social-Media-Videos, die sich an Arbeitssuchende und Social-Media-Follower richten. Verwenden Sie einen herzerwärmenden visuellen Stil mit offenen Interviewausschnitten und sanfter, aufbauender Hintergrundmusik, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Interviewtranskripte einfach in visuelle Erzählungen umzuwandeln und eine klare Kommunikation mit Untertiteln sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 75-sekündiges Video über die Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter, das sich auf einen bestimmten Wert wie "Innovation" konzentriert und HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie anpassbare Vorlagen nutzt. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und sehr informativ sein, mit ansprechenden Infografiken und einer direkten Erzählung, die von einem AI-Avatar geliefert wird, um unsere Markenidentität effektiv an die Zielgruppe zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Rekrutierungsvideo, ein dynamisches AI-Video-Generator-Ergebnis, das passive Arbeitssuchende und Universitätsabsolventen für ein bestimmtes Team anziehen soll. Betonen Sie einen Kernwert wie "Zusammenarbeit" durch atemberaubende visuelle Inhalte aus HeyGens reichhaltiger Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einem schnellen, modernen Soundtrack und optimiert für verschiedene Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Generator für Unternehmenswerte-Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videos, um die Kernwerte und die Kultur Ihres Unternehmens mit leistungsstarken AI-Tools zu teilen, von Skript zu beeindruckenden visuellen Inhalten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit dem Hinzufügen Ihres geschriebenen Inhalts. Die Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihre Erzählung sofort in ein dynamisches visuelles Storyboard für Ihr Unternehmenswerte-Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Inhalte
Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen, die perfekt zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke passen. Diese anpassbaren Optionen helfen, ein professionelles Video zur Unternehmenskultur zu gestalten.
3
Step 3
Generieren Sie Voice-over
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professioneller Voiceover-Generierung. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Stimmen, um eine klare und fesselnde Erzählung zu bieten, die Ihr Unternehmensgeschichten-Video wirklich verkörpert.
4
Step 4
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit, indem Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen (Logo, Farben) direkt in Ihr Video integrieren. Dies schafft ein kohärentes und erkennbares Rekrutierungsvideo für Ihr Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Unternehmensgeschichten erstellen

Erstellen Sie fesselnde Unternehmensgeschichten-Videos, einschließlich Mitarbeiterzeugnissen und Führungsbotschaften, um Ihre Kernwerte und Mission wirkungsvoll zu artikulieren.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von fesselnden Unternehmensgeschichten-Videos helfen?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Generator, der Benutzer befähigt, fesselnde Unternehmensgeschichten-Videos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie seine anpassbaren Vorlagen und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um beeindruckende visuelle Inhalte zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann HeyGen als Generator für Unternehmenswerte-Videos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein effektiver Generator für Unternehmenswerte-Videos, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Videos zur Unternehmenskultur zu erstellen. Nutzen Sie benutzerdefinierte Branding-Funktionen und realistische AI-Avatare, um Ihre Markenidentität lebendig darzustellen und professionelle Videos zu produzieren, die Ihre Kernwerte widerspiegeln.

Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Video-Generator für Unternehmen?

HeyGen optimiert die Videoproduktion als effizienter AI-Video-Generator, indem es einfach zu bedienende Vorlagen und einen robusten AI-Video-Editor bietet. Seine End-to-End-Video-Generierungsfähigkeiten, einschließlich AI-Voiceover, ermöglichen es Unternehmen, schnell Marketingvideos und andere wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von wirkungsvollen Rekrutierungsvideos?

HeyGen ist ideal für die Erstellung von wirkungsvollen Rekrutierungsvideos, einschließlich überzeugender Mitarbeiterzeugnisse und visueller Testimonials. Mit AI-Avataren und Fähigkeiten für verschiedene Social-Media-Videoformate können Sie professionelle Videos produzieren, die Top-Talente anziehen.

