Generator für Unternehmenswerte-Videos: Erzählen Sie Ihre Unternehmensgeschichte
Erstellen Sie inspirierende Unternehmensgeschichten-Videos, die mit Ihrem Publikum resonieren, indem Sie lebensechte AI-Avatare verwenden.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Unternehmensgeschichten-Video mit authentischen Mitarbeiterzeugnissen, ideal für Social-Media-Videos, die sich an Arbeitssuchende und Social-Media-Follower richten. Verwenden Sie einen herzerwärmenden visuellen Stil mit offenen Interviewausschnitten und sanfter, aufbauender Hintergrundmusik, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Interviewtranskripte einfach in visuelle Erzählungen umzuwandeln und eine klare Kommunikation mit Untertiteln sicherzustellen.
Produzieren Sie ein 75-sekündiges Video über die Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter, das sich auf einen bestimmten Wert wie "Innovation" konzentriert und HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie anpassbare Vorlagen nutzt. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und sehr informativ sein, mit ansprechenden Infografiken und einer direkten Erzählung, die von einem AI-Avatar geliefert wird, um unsere Markenidentität effektiv an die Zielgruppe zu vermitteln.
Erstellen Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Rekrutierungsvideo, ein dynamisches AI-Video-Generator-Ergebnis, das passive Arbeitssuchende und Universitätsabsolventen für ein bestimmtes Team anziehen soll. Betonen Sie einen Kernwert wie "Zusammenarbeit" durch atemberaubende visuelle Inhalte aus HeyGens reichhaltiger Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einem schnellen, modernen Soundtrack und optimiert für verschiedene Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Interne Kommunikation & Schulung verbessern.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter, indem Sie AI-gestützte Videos erstellen, die Unternehmenswerte und interne Schulungsinhalte effektiv vermitteln.
Unternehmenswerte in sozialen Medien teilen.
Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos, um die Kultur und Werte Ihrer Organisation zu präsentieren, Top-Talente anzuziehen und die Markenidentität aufzubauen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung von fesselnden Unternehmensgeschichten-Videos helfen?
HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Generator, der Benutzer befähigt, fesselnde Unternehmensgeschichten-Videos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie seine anpassbaren Vorlagen und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um beeindruckende visuelle Inhalte zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
Kann HeyGen als Generator für Unternehmenswerte-Videos verwendet werden?
Absolut, HeyGen ist ein effektiver Generator für Unternehmenswerte-Videos, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Videos zur Unternehmenskultur zu erstellen. Nutzen Sie benutzerdefinierte Branding-Funktionen und realistische AI-Avatare, um Ihre Markenidentität lebendig darzustellen und professionelle Videos zu produzieren, die Ihre Kernwerte widerspiegeln.
Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Video-Generator für Unternehmen?
HeyGen optimiert die Videoproduktion als effizienter AI-Video-Generator, indem es einfach zu bedienende Vorlagen und einen robusten AI-Video-Editor bietet. Seine End-to-End-Video-Generierungsfähigkeiten, einschließlich AI-Voiceover, ermöglichen es Unternehmen, schnell Marketingvideos und andere wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.
Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von wirkungsvollen Rekrutierungsvideos?
HeyGen ist ideal für die Erstellung von wirkungsvollen Rekrutierungsvideos, einschließlich überzeugender Mitarbeiterzeugnisse und visueller Testimonials. Mit AI-Avataren und Fähigkeiten für verschiedene Social-Media-Videoformate können Sie professionelle Videos produzieren, die Top-Talente anziehen.