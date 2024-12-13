Organisations-Update-Video-Macher: Optimieren Sie Ihre Unternehmensnachrichten
Verwandeln Sie unternehmensweite Ankündigungen schneller als je zuvor in ansprechende AI-Videos. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript, um die interne Kommunikation zu verbessern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Unternehmensupdate-Video, das eine bedeutende neue Funktion innerhalb einer internen Plattform ankündigt, und sich an bestehende Power-User und potenzielle neue Abonnenten richtet. Das Video sollte einen energetischen und modernen visuellen Stil haben, der die Benutzeroberfläche der Funktion mit schnellen Schnitten und hervorgehobenen Funktionen zeigt, unterstützt von einem mitreißenden, inspirierenden Soundtrack. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um das Update zu präsentieren und einen menschlichen Touch ohne traditionelle Filmaufnahmen zu verleihen, und nutzen Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Attraktivität für diese AI-Videoerstellung zu erhöhen.
Gestalten Sie ein detailliertes 2-minütiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf ein wesentliches internes Software-Tool konzentriert und für alle neuen Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen gedacht ist. Die visuelle Präsentation sollte sauber und lehrreich sein, mit konsistentem Branding und fließenden Übergängen zwischen den Schritten, begleitet von einer ruhigen und ermutigenden Stimme. Beginnen Sie mit HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionelles Erscheinungsbild zu etablieren, und nutzen Sie seine robuste Sprachgenerierung, um präzise, leicht verständliche Anweisungen zu liefern, die die traditionelle Video-Editing-Suite-Erfahrung transformieren.
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Video, das Best Practices für interne Kommunikationsteams demonstriert, um AI-Videoerstellung für Unternehmensupdate-Videos speziell für soziale Medien zu nutzen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, professionell und inspirierend sein, nahtlose Übergänge und starke Markenbeständigkeit hervorheben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript, um effizient Inhalte aus bestehenden Kommunikationsbriefings zu erstellen, und verwenden Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um die Ausgabe für verschiedene soziale Medienplattformen zu optimieren und maximale Reichweite und Wirkung zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Interne Schulung & Einarbeitung verbessern.
Steigern Sie das Engagement der Mitarbeiter und die Wissensspeicherung für interne Schulungsprogramme und Einarbeitung mit dynamischen AI-Videoinhalten.
Unternehmensweite Ankündigungen automatisieren.
Erstellen Sie mühelos konsistente und ansprechende unternehmensweite Ankündigungen und organisatorische Updates für eine zeitnahe und effektive Kommunikation.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den AI-Videoerstellungsprozess für Unternehmen?
HeyGen optimiert die AI-Videoerstellung mit einem leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Vorlagen. Unternehmen können Skripte in hochwertige Videos mit realistischen AI-Avataren und professionellen Sprachaufnahmen verwandeln, was den gesamten Prozess effizient und zugänglich macht.
Kann HeyGen meinem Unternehmen helfen, konsistente Unternehmensupdate-Videos zu produzieren?
Absolut. HeyGen dient als effizienter Organisations-Update-Video-Macher, der Teams ermöglicht, professionelle Unternehmensupdate-Videos mit konsistenter Markenbotschaft zu erstellen. Sie können das Logo und die Farben Ihrer Marke leicht durch robuste Branding-Kontrollen integrieren, um sicherzustellen, dass jede Ankündigung mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
Welche fortschrittlichen Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für detaillierte Kontrolle?
HeyGen bietet eine intuitive Videobearbeitungssuite, die präzise Kontrolle über Ihre Inhalte ermöglicht, einschließlich textbasierter Bearbeitung. Sie können auch Stock-Medien aus der umfassenden Medienbibliothek integrieren und professionelle Untertitel und Bildunterschriften generieren, um Ihre hochwertigen Videoproduktionen zu verfeinern.
Wie stellt HeyGen sicher, dass Videos für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind?
HeyGen optimiert Ihre hochwertigen Videoinhalte für verschiedene soziale Medienplattformen, indem es flexible Größenanpassungen und Exportoptionen im Seitenverhältnis bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaften perfekt präsentiert und hochgradig ansprechend über alle Ihre digitalen Kanäle hinweg sind, wobei die Markenbeständigkeit gewahrt bleibt.