Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Produktvideo, das sich an E-Commerce-Shop-Besitzer und Produktentwicklungsteams richtet und zeigt, wie HeyGen als intuitiver AI-Videogenerator fungiert. Der visuelle Ton sollte sauber und informativ sein, mit Nahaufnahmen von Produktmockups und klaren Textüberlagerungen, begleitet von einer freundlichen, artikulierten AI-Avatar-Stimme. Betonen Sie die nahtlose "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ideen in fesselnde Erzählungen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Vorschauvideo für Unternehmenskunden und interne Kommunikationsmanager, das zeigt, wie HeyGen als umfassender Organisations-Vorschau-Videogenerator fungieren kann, um Videoinhalte mühelos zu skalieren. Verwenden Sie eine anspruchsvolle und autoritative visuelle Ästhetik mit Unternehmensbranding, unterstützt von HeyGens selbstbewusster und klarer "Voiceover-Generierung", um sicherzustellen, dass jede Botschaft professionell ankommt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen ansprechenden 15-sekündigen Kurzfilm für Social-Media-Manager und unabhängige Content-Ersteller, der sich auf die schnelle Videoproduktion für verschiedene Social-Media-Plattformen konzentriert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und aufmerksamkeitsstark sein, mit trendigen Übergängen und vielfältigem Stockmaterial aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", alles untermalt von zeitgenössischer, schnelllebiger Musik.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Organisations-Vorschau-Videogenerator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende, markenkonforme Organisations-Vorschau-Videos mit HeyGens intuitiven AI-Tools, die Ihren Videoproduktionsprozess vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln, indem Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzen. Diese Funktion erweckt Ihre Worte sofort zum Leben, sodass Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Stimme hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit fesselnden Elementen. Integrieren Sie einen ausdrucksstarken AI-Avatar oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um Ihre Botschaft perfekt zu vermitteln, und nutzen Sie die Kraft unseres AI-Videogenerators.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Marke an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten für ein professionelles, markenkonformes Erscheinungsbild zu integrieren, das bei Ihrem Publikum Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Bereiten Sie Ihr Video für jede Plattform vor. Mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten können Sie Ihre Vorschau problemlos für soziale Medien, Präsentationen oder Ihre Website anpassen und so die Videodistribution effektiv skalieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten der Organisation

Entwickeln Sie kraftvolle Videotestimonials und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und die positive Wirkung Ihrer Organisation hervorzuheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung professioneller, markenkonformer Videos?

HeyGen ist ein AI-Videogenerator, der darauf ausgelegt ist, hochwertige, professionelle Videos zu produzieren, die mit Ihrer Marke übereinstimmen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Videovorlagen anzupassen, Ihre Branding-Kontrollen zu integrieren und polierte Marketing- und Produktvideos in großem Maßstab zu erstellen.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen optimiert die Videoproduktion mit seiner AI-gestützten Text-zu-Video-Funktion und dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell ansprechende Inhalte wie Promo-Videos und Videopräsentationen zu entwickeln und dabei erheblich Zeit und Kosten zu sparen.

Kann HeyGen unterschiedliche Anforderungen für Marketingvideos unterstützen?

Absolut, HeyGen dient als unternehmensbereiter AI-Videogenerator, der in der Lage ist, eine Vielzahl von Marketingvideos für verschiedene Plattformen zu produzieren. Von Social-Media-Kampagnen bis hin zu Produktvideos bietet HeyGen die Werkzeuge, um wirkungsvolle Videoinhalte für den Erfolg Ihres Unternehmensmarketings zu erstellen.

Bietet HeyGen robuste Bearbeitungswerkzeuge und Anpassungsoptionen?

Ja, HeyGen fungiert als umfassender Videoeditor und bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich zahlreicher Videovorlagen und AI-Avatare. Sie können Ihre Videopräsentationen problemlos mit Funktionen wie Voiceover-Generierung, Untertiteln und verschiedenen Seitenverhältnis-Anpassungsoptionen für ein wirklich professionelles Video verfeinern.

