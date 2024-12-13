Gelegenheit Nachrichtenvideo-Ersteller: Erstellen Sie wirkungsvolle Nachrichtenvideos

Erzeugen Sie sofort überzeugende Nachrichtenvideos mit unserem AI-Nachrichtengenerator, der realistische AI-Avatare bietet, um Ihre Geschichte zu erzählen.

Erstellen Sie eine 1-minütige technische Anleitung, die die nahtlose Umwandlung von geschriebenen Skripten in überzeugende visuelle Inhalte mithilfe der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen demonstriert, und richten Sie sich dabei an Technikbegeisterte und Content-Ersteller. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit animierten Grafiken, die den Text-zu-Video-Prozess klar veranschaulichen, ergänzt durch eine klare und professionelle AI-Sprachausgabe, die erklärt, wie HeyGen als AI-Video-Generator fungiert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Werbevideo für kleine Unternehmen und Nachrichtenverlage, das zeigt, wie HeyGens AI-Avatare effizient hochwertige Nachrichteninhalte produzieren können. Dieses Video sollte einen realistischen, aber ansprechenden visuellen Stil annehmen, der verschiedene AI-Avatare zeigt, die Nachrichten in einem Studio-Umfeld präsentieren, unterstützt von einer dynamischen und vertrauenswürdigen AI-Sprachausgabe, die von HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird und seine Rolle als AI-Nachrichtengenerator hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmenskommunikatoren und Pädagogen, das die Vielseitigkeit von HeyGens Vorlagen und Szenen für die Erstellung professioneller Ankündigungsvideos veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte unternehmensgerecht und infografikgetrieben sein, verschiedene Vorlagenanwendungen demonstrieren, alles erzählt von einer informativen und autoritativen Sprachausgabe, die HeyGen als hervorragende Gelegenheit für Nachrichtenvideo-Ersteller positioniert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial für Entwickler und Instruktionsdesigner, das sich auf die Präzision und Qualität von HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel-/Caption-Funktionen konzentriert. Dieses Video sollte einen tutorialartigen visuellen Stil mit klaren Bildschirmaufnahmen und Textüberlagerungen verwenden, begleitet von einer präzisen und ruhigen AI-Sprachausgabe, die die fortschrittlichen AI-Stimmen und die Online-Video-Editor-Funktionalitäten der Plattform zeigt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Gelegenheit Nachrichtenvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihren Text in professionelle Nachrichtenvideos in Minuten. Unsere AI-gestützte Plattform macht die Erstellung überzeugender Inhalte für jede Gelegenheit einfach und effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Nachrichtenskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes und nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Inhalt sofort in ein Videoskript umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Moderator
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Nachrichten zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Darbietung für Ihr Publikum zu gewährleisten.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Branding an
Verleihen Sie Ihrem Video mit Leichtigkeit Ihren einzigartigen Stil, indem Sie unsere Branding-Kontrollen (Logo, Farben) verwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Nachrichtenvideo perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Finalisieren Sie Ihr Nachrichtenvideo und nutzen Sie Größenanpassungen im Seitenverhältnis und Exporte, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten, bereit zur sofortigen Freigabe.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kontextualisieren Sie Nachrichten mit Storytelling

.

Nutzen Sie AI-gestütztes Video-Storytelling, um historischen Kontext oder detaillierte Erzählungen bereitzustellen und Ihre Gelegenheit Nachrichtenberichte zu bereichern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI zur Erstellung professioneller Nachrichtenvideos?

HeyGens AI-Video-Generator verwandelt Ihre Skripte in überzeugende Nachrichtenvideoinhalte mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und AI-Stimmen anpassen, um Ihre Botschaft zu übermitteln, was es zu einem effizienten Gelegenheit Nachrichtenvideo-Ersteller macht.

Welche technischen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Markenbildung von Nachrichtensegmenten?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in jede Videovorlage zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre AI-generierten Nachrichtenvideos ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild über soziale Medien und andere Plattformen hinweg beibehalten.

Ist der Online-Video-Editor von HeyGen wirklich intuitiv für die Erstellung von Nachrichteninhalten?

Ja, HeyGen verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und einen leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor, der für Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Dieser Online-Video-Editor vereinfacht den gesamten Erstellungsprozess und ermöglicht es jedem, hochwertige Nachrichtenvideos ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu produzieren.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und verschiedene Ausgabeformate für die AI-Nachrichtengenerierung?

Absolut. HeyGen unterstützt mehrere Sprachen, sodass Ihr AI-Nachrichtengenerator ein globales Publikum erreichen kann. Sie können auch Größenanpassungen im Seitenverhältnis vornehmen und Untertitel/Captions hinzufügen, um Ihre Nachrichtenvideos für jede Plattform vielseitig zu gestalten.

