Operations Video Generator: Vereinfachen Sie das Workflow-Training

Verbessern Sie die Effizienz des Workflows und die interne Kommunikation, indem Sie sofort professionelle Videos mit dynamischen AI-Avataren erstellen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Mitarbeiter, das eine neue Unternehmensinitiative ankündigt. Der visuelle Stil sollte professionell, aber ansprechend sein und diverse AI-Avatare präsentieren, die die Informationen mit einer klaren, freundlichen Voiceover-Generierung vermitteln, um eine einfache Verständlichkeit für alle Teams zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um die Botschaft effektiv zu personalisieren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo für potenzielle Kunden, das eine neue Produkteinführung präsentiert. Das Video sollte einen modernen, lebhaften visuellen und akustischen Stil mit eindrucksvoller Hintergrundmusik annehmen. Nutzen Sie HeyGens umfassende Vorlagen & Szenen und die Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um schnell hochwertige, ansprechende Inhalte zu produzieren, die die Aufmerksamkeit der Marketingteams auf sich ziehen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das ein kritisches Standardarbeitsverfahren (SOP) detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Schritt-für-Schritt-Text auf dem Bildschirm und einer beruhigenden, klaren Stimme. Integrieren Sie HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und stellen Sie sicher, dass die Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung relevante visuelle Inhalte integriert, um die Effizienz des Arbeitsablaufs bei der Mitarbeiterschulung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 40-sekündige Einführung in den Operations Video Generator für Unternehmenskunden, die die Vorteile der Plattform hervorhebt. Der Ton sollte informativ und selbstbewusst sein, mit einem eleganten visuellen Design und einem professionellen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript für die schnelle Inhaltserstellung und sorgen Sie für eine polierte Lieferung mit Größenanpassung & Exporten, die auf verschiedene Geschäftskommunikationskanäle zugeschnitten sind, und betonen Sie die AI-gestützte Videoproduktion.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Operations Video Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die interne Kommunikation und Schulung, indem Sie mühelos professionelle, AI-gestützte Betriebsvideos erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Inhalt direkt in den benutzerfreundlichen Online-Editor zu schreiben oder einzufügen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text effizient in dynamische Videoszenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Präsentatoren
Wählen Sie aus einer Vielzahl hochwertiger AI-Avatare, die das Gesicht Ihrer Botschaft sein sollen. Diese AI-Avatare machen Ihre Betriebsvideos ansprechender und persönlicher für Ihr Publikum.
3
Step 3
Passen Sie Branding und Stimme an
Integrieren Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Elemente, wie Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten. Verbessern Sie Ihr Video weiter mit einer natürlich klingenden Erzählung durch HeyGens Voiceover-Generierung.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr professionelles Betriebsvideo. Es ist nun bereit für die nahtlose Bereitstellung über Ihre internen Kommunikationskanäle, um Klarheit und Engagement mit Größenanpassung & Exporten zu steigern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Betriebsabläufe vereinfachen

Übersetzen Sie komplexe Betriebsprozesse und technische Dokumentationen in leicht verständliche AI-Videos, um Klarheit und Compliance in allen Teams zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Unternehmensabläufe?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Videogenerator, der Unternehmen befähigt, schnell hochwertige Betriebsvideos zu produzieren. Es verbessert die Effizienz des Workflows erheblich, indem es die Videoproduktion für verschiedene interne Kommunikationsbedürfnisse, einschließlich SOPs und Mitarbeiterschulungen, automatisiert.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für AI-gestützte Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste kreative Werkzeuge für die AI-gestützte Videoproduktion, einschließlich diverser AI-Avatare und eines integrierten AI-Skriptgenerators, um überzeugende Erzählungen zu erstellen. Nutzer können auch auf eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen zugreifen, um ihre Projekte effizient zu starten.

Kann ich Videos mit der Identität meiner Marke mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre Videos, einschließlich benutzerdefinierter Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren. Sie können auch leicht Untertitel hinzufügen und den Online-Editor für präzise Anpassungen nutzen, um den spezifischen Anforderungen Ihrer Marke gerecht zu werden.

Wie kann HeyGen die Mitarbeiterschulung und interne Kommunikation verbessern?

HeyGen verbessert die Mitarbeiterschulung und interne Kommunikation erheblich, indem es die schnelle Videogenerierung für wichtige Updates und Bildungsinhalte ermöglicht. Seine AI-Voiceovers und Text-zu-Video-Funktionen sorgen für konsistente Botschaften und ansprechende Darbietungen für alle Mitarbeiter.

