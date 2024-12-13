Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für interne Teammitglieder, das ein wichtiges operatives Update zu einer neuen internen Richtlinie liefert. Der visuelle Stil sollte professionell und ansprechend sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Informationen klar präsentiert, ergänzt durch klare Hintergrundmusik. Stellen Sie sicher, dass der Ton informativ, aber zugänglich ist, und nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft effektiv für interne Kommunikation zu personalisieren.

