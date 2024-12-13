HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben einfach hinzuzufügen, um eine kohärente visuelle Identität über alle Ihre Video-Maker-Projekte hinweg zu bewahren. Dies stellt sicher, dass jedes von Ihnen erstellte Video perfekt mit dem etablierten Erscheinungsbild Ihrer Marke übereinstimmt.