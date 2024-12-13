Ja, HeyGen ist eine vielseitige Plattform, die sich perfekt für die Erstellung vielfältiger Onboarding-Materialien und klarer Richtlinienschulungsmodule eignet. Mit seinen Text-zu-Video-Funktionen und der automatischen Untertitelgenerierung stellt HeyGen sicher, dass alle Mitarbeiter die wesentlichen Unternehmensrichtlinien und Arbeitsabläufe leicht verstehen können, was die Gesamteffektivität Ihrer Schulungen verbessert.