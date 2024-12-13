Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein Video-Generator für Betriebsübersichten das Erklären interner Prozesse vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit klaren Grafiken und animierten Übergängen, ergänzt durch eine energiegeladene, aber professionelle AI-Sprachübertragung. Heben Sie die Effizienz hervor, solche Inhalte direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu erstellen, um komplexe Abläufe in leicht verständliche visuelle Anleitungen zu verwandeln.

