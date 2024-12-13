Generator für betriebliche Richtlinienvideos: SOPs leicht gemacht

Verbessern Sie das Mitarbeiter-Onboarding und vereinfachen Sie die Prozessdokumentation, indem Sie wirkungsvolle Schulungsvideos mit KI-Avataren erstellen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das eine wichtige betriebliche Richtlinie für neue Mitarbeiter demonstriert. Zielgruppe: Neueinstellungen im operativen Bereich. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer ruhigen, informativen Stimme, die sie durch jeden Schritt führt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre SOP-Dokumentation mühelos in einen ansprechenden visuellen Leitfaden zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können Abteilungsleiter schnell umfassende Schulungsvideos für komplexe Verfahren erstellen? Entwerfen Sie ein 90-sekündiges Video, das zeigt, wie ein KI-gestützter SOP-Generator diese Aufgabe vereinfacht. Zielgruppe: Abteilungsleiter und Schulungskoordinatoren. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und ansprechend sein, mit KI-Avataren, die jedes Modul mit einem selbstbewussten, ermutigenden Ton erklären. Dieses Video sollte die nahtlose Integration von KI-Avataren hervorheben, um Schulungen persönlicher und effektiver zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Vereinfachen Sie Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess mit einem 2-minütigen Video, das neue Teammitglieder willkommen heißt und erste Verfahren erklärt. Zielgruppe: HR-Profis und Teamleiter. Der visuelle Stil sollte freundlich und einladend sein, mit vielfältigen visuellen Elementen, während der Ton klar und prägnant sein sollte, ergänzt durch Untertitel für globale Zugänglichkeit, um sicherzustellen, dass jeder neue Mitarbeiter wichtige Informationen versteht, unabhängig von seiner Muttersprache oder Hörfähigkeit.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie optimieren Ihre gesamten Workflow-Automatisierungsprozesse mit klaren, prägnanten visuellen Anleitungen. Produzieren Sie ein 45-sekündiges Video, das zeigt, wie ein neues Tool oder System verwendet wird, und als Generator für betriebliche Richtlinienvideos dient. Zielgruppe: Projektmanager und Effizienzexperten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und prägnant sein, die wichtigsten Schritte mit beschwingter Hintergrundmusik hervorheben und HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen nutzen, um die Erstellung zu starten und die Markenkonsistenz über alle Verfahrensvideos hinweg zu wahren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator für das Operationsmodul funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre betrieblichen Richtlinien und Schulungen mit einem KI-gestützten Video-Generator. Verwandeln Sie Prozesse mühelos in klare, ansprechende visuelle Anleitungen für Ihr Team.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres betrieblichen Verfahrens. Verwenden Sie den KI-Skript-Generator, um beim Entwurf Ihres Inhalts zu helfen, und nutzen Sie dann HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um es in ein Video zu konvertieren und effektiv Ihren KI-gestützten SOP-Generator-Workflow zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und Avatare
Steigern Sie die Attraktivität und Professionalität Ihrer Schulungsvideos, indem Sie aus verschiedenen Vorlagen & Szenen wählen. Integrieren Sie HeyGens KI-Avatare, um Ihren Prozess zu erzählen, was es für die Zuschauer ansprechender macht und mit Ihrer Marke in Einklang bringt.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Zugänglichkeit hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Prozessdokumentationsanweisungen klar und für ein breiteres Publikum zugänglich sind. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für natürlich klingende Erzählungen und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um ein umfassendes Verständnis zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre SOPs
Sobald sie fertiggestellt sind, exportieren Sie Ihr Video der Standardarbeitsanweisungen in verschiedenen Formaten. Verwenden Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr Video für verschiedene Plattformen anzupassen und Ihre betrieblichen Richtlinien effizient in Ihrer Organisation zu verbreiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie das Mitarbeiter-Onboarding

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Anleitungsvideos für neue Mitarbeiter, um die Einarbeitungszeit zu verkürzen und die Einhaltung der Verfahren sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Standardarbeitsanweisungen?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher KI-gestützter SOP-Generator, der komplexe Prozessdokumentationen in ansprechende Videos für Standardarbeitsanweisungen verwandelt. Mit seinen KI-Video-Generator-Funktionen können Sie schnell klare, konsistente betriebliche Richtlinien erstellen, indem Sie KI-Avatare und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Ihre Prozessdokumentationsbemühungen zu optimieren.

Kann HeyGen bei der Erstellung detaillierter Schulungsvideos für das Mitarbeiter-Onboarding helfen?

Absolut. HeyGen ist ein effektives Werkzeug zur Produktion hochwertiger Schulungsvideos, die speziell für das Mitarbeiter-Onboarding zugeschnitten sind. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen sowie die Generierung von Voiceovers und automatische Untertitel, um umfassende und zugängliche Lernerfahrungen für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Workflow-Automatisierung in der Videoproduktion?

HeyGen verbessert die Workflow-Automatisierung in der Videoproduktion durch seinen robusten KI-Video-Editor und KI-Skript-Generator, die eine effiziente Inhaltserstellung ermöglichen. Es bietet technische Funktionen wie eine umfassende Medienbibliothek und anpassbare Vorlagen, die einen reibungslosen Prozess vom Konzept bis zum fertigen Video sicherstellen.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Inhalte für die globale Prozessdokumentation?

Ja, HeyGen bietet starke mehrsprachige Unterstützung, was es ideal für die globale Prozessdokumentation macht. Sie können professionelle Voiceovers in mehreren Sprachen generieren und automatisch Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre betrieblichen Richtlinien für ein vielfältiges internationales Publikum zugänglich und verständlich sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo