Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarker KI-Video-Maker, ideal für die Produktion von Werbe- und Promotionsvideos sowie die Erstellung überzeugender Marketingvideos. Seine robusten Video-Editor-Funktionen, einschließlich der Anpassung des Seitenverhältnisses, stellen sicher, dass Ihre Inhalte professionell und bereit für jede Plattform sind.