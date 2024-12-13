Generator für betriebliche Schulungsvideos: Teamfähigkeiten verbessern

Ermöglichen Sie L&D-Teams, hochwertige Anleitungen und SOPs mit dynamischer Voiceover-Generierung zu erstellen, um klare, konsistente Anweisungen zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Schulungsvideo, das ein komplexes Betriebsverfahren für Außendienstmitarbeiter erklärt. Verwenden Sie einen detaillierten, schrittweisen visuellen Ansatz, der möglicherweise Bildschirmaufnahmen einbezieht, zusammen mit präzisen mehrsprachigen Voiceovers für globales Verständnis. Ziel ist es, klare Anleitungen mit KI bereitzustellen, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skripten und Untertitel-/Caption-Funktionen genutzt werden, um umfassende SOPs mit KI zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Tutorial-Video für bestehende Teammitglieder, die Auffrischungen zu bestimmten Aufgaben benötigen. Dieses Video sollte dynamische Szenenübergänge, klaren On-Screen-Text und eine prägnante, autoritative KI-Stimme enthalten, die durch jeden Schritt führt. Konzentrieren Sie sich darauf, hochwertige Dokumentationen schnell zu erstellen, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um beeindruckendes Schulungsmaterial zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Compliance-Schulungsvideo für alle Mitarbeiter zu einer neuen Unternehmensrichtlinie. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und beruhigend sein, mit einem zugänglichen KI-Avatar, der wichtige Informationen klar präsentiert, unterstützt durch Untertitel für Barrierefreiheit. Diese KI-Video-Generator-Aufforderung zielt darauf ab, Support-Tickets zu reduzieren, indem wesentliche Compliance-Updates leicht verständlich gemacht werden, und zeigt HeyGens KI-Avatare und Untertitel-/Caption-Funktionen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Generator für betriebliche Schulungsvideos funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Betriebsverfahren schnell und effizient in ansprechende, leicht verständliche Schulungsvideos, um Ihre L&D-Teams zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Schulungsskripts. Unsere Plattform nutzt Ihren Text, um automatisch die Grundlage Ihres Videos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Bereichern Sie Ihr Video mit ansprechenden visuellen Elementen. Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Instruktoren oder Erzähler darzustellen.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Passen Sie Ihre Schulungsinhalte an, indem Sie Branding-Elemente anpassen, Hintergrundmusik hinzufügen und professionelle KI-Voiceovers für klare Kommunikation generieren.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Fügen Sie automatisch Untertitel für Barrierefreiheit hinzu und exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo in verschiedenen Formaten, bereit zur Verteilung an Ihr Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe betriebliche und technische Anleitungen

Verwandeln Sie komplexe Betriebsverfahren und technische Informationen in klare, leicht verständliche Videoanleitungen für einen effizienten Wissenstransfer.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die End-to-End-KI-Videoerstellung für betriebliche Schulungen?

HeyGen fungiert als umfassender KI-Video-Generator, der Skripte in professionelle Schulungsvideos verwandelt. Es integriert Text-zu-Video-Funktionen, KI-Voiceovers und automatische Untertitel/Captions, was einen vollständigen End-to-End-Videoerstellungs-Workflow für verschiedene betriebliche Schulungsbedürfnisse ermöglicht.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos?

HeyGen bietet robuste Unterstützung für mehrsprachige Videos, indem es KI-Erzählungen in zahlreichen Sprachen und Dialekten generiert. Dies umfasst automatische Untertitel und Captions, um die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer Mitarbeiterschulungsmaterialien für diverse globale Teams zu gewährleisten.

Kann HeyGen bei der Erstellung detaillierter Anleitungen oder SOPs mit Bildschirmaufnahmen helfen?

Absolut, HeyGens integrierter KI-Bildschirmrekorder ermöglicht es Ihnen, Bildschirmaktivitäten nahtlos aufzuzeichnen, um detaillierte Anleitungen und SOPs mit KI zu erstellen. Sie können problemlos KI-Avatare, Voiceovers und überlagerte Grafiken hinzufügen, um Ihre Videodokumentation für technische Schulungen zu verbessern.

Wie nutzt HeyGen KI-Avatare, um Unternehmenslern- und Schulungsvideos zu verbessern?

HeyGen nutzt KI-Avatare, um Skripte zum Leben zu erwecken und Unternehmenslern- und Mitarbeiterschulungsvideos ansprechender und dynamischer zu gestalten. Diese KI-gestützten Schulungsvideos bieten eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz, reduzieren die Produktionszeit und erhöhen die Zuschauerbindung.

