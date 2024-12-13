Zielen Sie auf HR-Manager und Schulungskoordinatoren ab und entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video, das zeigt, wie ein operativer Schulungsgenerator das Onboarding-Training für neue Mitarbeiter vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Texteinblendungen und animierten Grafiken, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, während eine freundliche, ermutigende Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, den optimierten Prozess erklärt.

