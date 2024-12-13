Effizienz freischalten mit einem Generator für betriebliche Richtlinienvideos

Erstellen Sie klare, ansprechende betriebliche Anleitungen schneller als je zuvor, indem Sie realistische AI-Avatare verwenden, um Ihre Inhalte zu präsentieren.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video mit betrieblichen Richtlinien für neue Teammitglieder, das den Prozess der "Workflow-Optimierung" für die Projekteinreichung detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen professionellen und klaren visuellen Stil aufweisen und eine direkte, autoritative Stimme verwenden, die direkt aus einem Skript mit HeyGens "Text-to-video from script" und "Voiceover generation" Fähigkeiten generiert wird, um sicherzustellen, dass jeder Schritt leicht verständlich ist.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein ansprechendes 2-minütiges AI-Trainingsvideo vor, das für neue Mitarbeiter entwickelt wurde, die in das firmeneigene Softwaresystem "eingearbeitet" werden. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und zugänglich sein und verschiedene "AI-Avatare" von HeyGen nutzen, um komplexe Informationen klar zu präsentieren, während vorgefertigte "Vorlagen & Szenen" für ein poliertes Aussehen verwendet werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges Video, das bestehende "Prozessdokumentationen" in dynamische "Video-SOPs" für ein internes Compliance-Update umwandelt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und infografikgetrieben sein, unterstützt von professionellem Audio und kritischen Informationen, die über "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit vermittelt werden, ergänzt durch relevante visuelle Inhalte aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung."
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine detaillierte 1,5-minütige technische Anleitung, die die erweiterten Funktionen unseres neuen Analyse-Dashboards demonstriert, und richten Sie sich an die IT-Abteilung und den technischen Support. Diese "AI-gestützte Videoproduktion" sollte aus einem präzisen "Text-to-video from script" stammen und einen modernen, hochmodernen visuellen Stil mit klarer Erzählung bieten, optimiert für verschiedene Anzeigegeräte mit HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte."
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für betriebliche Richtlinienvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Standardarbeitsanweisungen in dynamische, ansprechende Video-SOPs mit AI. Erstellen, passen Sie schnell an und teilen Sie klare Anweisungen für Ihr Team.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre betrieblichen Richtlinien als Textskript eingeben. Unsere Text-to-video from script-Funktion wandelt Ihren Text automatisch in ein natürlich klingendes Voiceover um.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihre Marke oder Ihren Sprecher zu repräsentieren und Ihren betrieblichen Videos eine professionelle und ansprechende Note zu verleihen.
3
Step 3
Branding und Untertitel anwenden
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie automatisch genaue Untertitel/Beschriftungen für Ihr gesamtes Video generieren, damit alle Teammitglieder Ihre Richtlinien leicht nachvollziehen können.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um es für verschiedene Plattformen und Geräte zu optimieren, sodass Ihre Video-SOPs sofort einsatzbereit sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen

.

Verwandeln Sie komplexe betriebliche Richtlinien und Verfahren in leicht verständliche Videos, um das Verständnis und Lernen für alle Benutzer zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos mit betrieblichen Richtlinien?

HeyGen ist ein AI-gestützter Videomacher, der Text aus Ihrem Skript in Videos umwandelt und so die Produktion von Videos mit betrieblichen Richtlinien und Video-SOPs vereinfacht. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte professionell und effizient zu präsentieren.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Videoinhalten wie Schulungsmodulen?

HeyGen bietet fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Beschriftungen, um die Zugänglichkeit und Klarheit Ihrer AI-Trainingsvideoinhalte zu gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt HeyGen die mehrsprachige Videoproduktion, was eine breite Publikumsreichweite ohne komplexe manuelle Übersetzung ermöglicht.

Kann HeyGen meine Prozessdokumentation und den Videoerstellungs-Workflow optimieren?

Absolut, HeyGen ist für die Workflow-Optimierung konzipiert und ermöglicht die schnelle und effiziente Erstellung von Prozessdokumentationen. Nutzen Sie gebrauchsfertige Vorlagen & Szenen, um schnell hochwertige Videos zusammenzustellen und Ihre Inhaltsproduktion zu beschleunigen.

Welche Anpassungsoptionen bietet die generative AI-Plattform von HeyGen?

Die generative AI-Plattform von HeyGen bietet robuste Bearbeitungswerkzeuge und umfassende Branding-Kontrollen für Ihre Videos. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben leicht integrieren, um eine konsistente Unternehmensidentität in all Ihren Videokommunikationen zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo