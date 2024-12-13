Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video mit betrieblichen Richtlinien für neue Teammitglieder, das den Prozess der "Workflow-Optimierung" für die Projekteinreichung detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen professionellen und klaren visuellen Stil aufweisen und eine direkte, autoritative Stimme verwenden, die direkt aus einem Skript mit HeyGens "Text-to-video from script" und "Voiceover generation" Fähigkeiten generiert wird, um sicherzustellen, dass jeder Schritt leicht verständlich ist.

Video Generieren