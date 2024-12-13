Ihr Ultimativer Eröffnungsnachrichten-Video-Maker

Erstellen Sie mühelos professionelle Nachrichten-Intros mit anpassbaren Vorlagen und Szenen, um Ihr Publikum zu fesseln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Eröffnungsnachrichten-Video mit den "Eröffnungsnachrichten-Video-Maker"-Tools von HeyGen, ideal für unabhängige Vlogger und Online-Kommentatoren. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit eindrucksvollen Übergängen und kräftigen Grafiken, ergänzt durch ein energisches, autoritatives Voiceover, das durch die Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen erzeugt wird. Die Audio sollte ein modernes, peppiges Nachrichtenthema enthalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie würde ein 30-sekündiges professionelles Nachrichten-Intro für Unternehmenskommunikationsabteilungen aussehen, das Quartalsberichte oder interne Updates präsentiert? Es sollte eine elegante, minimalistische visuelle Ästhetik aufweisen, HeyGens AI-Avatare zur Präsentation wichtiger Informationen nutzen, begleitet von ruhiger, informativer Hintergrundmusik, und die Text-zu-Video-Funktion für präzise Lieferung nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Eilmeldungsvideo vor, das mit den flexiblen Videovorlagen von HeyGen erstellt wurde, speziell für Online-Nachrichtenportale, die eine schnelle Bereitstellung von Inhalten erfordern. Die visuelle Darstellung sollte ein Live-Übertragungsgefühl mit unteren Dritteln und dringendem On-Screen-Text nachahmen, unterstützt von dramatischer, spannungsgeladener Musik. Dieses Video würde effektiv die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen nutzen, um schnell relevantes Filmmaterial zu integrieren und mit Untertiteln/Untertiteln die Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine ansprechende 20-sekündige Intro-Sequenz für den wöchentlichen Wissenschaftsnachrichten-Segment eines Bildungskanals auf YouTube vor, die sich an Schüler und neugierige Lernende richtet. Der visuelle Stil sollte hell, ansprechend und illustrativ sein, mit spielerischen Soundeffekten und einer ermutigenden, klaren Stimme. Nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis von HeyGen, um sicherzustellen, dass es auf verschiedenen Plattformen gut aussieht, und wenden Sie Vorlagen & Szenen an, um den kreativen Prozess zu starten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Eröffnungsnachrichten-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Nachrichten-Intros mit unserem intuitiven Video-Maker. Personalisieren Sie Vorlagen, fügen Sie Ihre Marke hinzu und generieren Sie dynamische Voiceovers für ein poliertes Intro.

1
Step 1
Wählen Sie eine Nachrichten-Intro-Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Nachrichten-Intro-Videovorlagen wählen, um den perfekten Ton für Ihre Inhalte zu setzen. Unsere Plattform bietet eine breite Palette von 'Vorlagen & Szenen', um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Branding und Ihre Visuals an
Passen Sie Ihre gewählte Vorlage einfach an, indem Sie Ihr einzigartiges Logo hochladen und die Farben anpassen, um Ihre Markenidentität widerzuspiegeln. Nutzen Sie unsere 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)', um sicherzustellen, dass Ihr Nachrichten-Intro Ihr professionelles Image widerspiegelt.
3
Step 3
Generieren Sie Ihr Skript und Voiceover
Nutzen Sie unseren fortschrittlichen 'AI-Skript-Generator', um eine fesselnde Erzählung zu erstellen, und verwandeln Sie dann Ihren Text mit unserer integrierten 'Voiceover-Generierungsfunktion' in natürlich klingende Sprache für eine dynamische Tonspur.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Intro
Sobald Sie zufrieden sind, finalisieren Sie Ihr Nachrichten-Intro-Video und exportieren es mühelos. Unsere Plattform unterstützt verschiedene 'Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis'-Optionen, um sicherzustellen, dass Ihr Video für jede Plattform bereit ist, von YouTube bis zur Übertragung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie werbewirksame Nachrichten-Intros

.

Gestalten Sie eindrucksvolle Eröffnungsnachrichten-Videos, die Ihre Sendung oder digitale Inhalte effektiv bewerben und sofort die Aufmerksamkeit der Zuschauer erregen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Nachrichten-Intros zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde "Nachrichten-Intros" und "Eröffnungsnachrichten-Videos" mühelos zu gestalten, indem Sie aus einer großen Auswahl an "Videovorlagen" und intuitivem "Drag-and-Drop-Editing" wählen. Passen Sie jedes Element an, um perfekt zum Stil Ihrer Marke zu passen.

Welche "AI-Tools" bietet HeyGen für die Produktion von Nachrichten-Videos?

HeyGen integriert fortschrittliche "AI-Tools", um Ihren "Nachrichten-Video-Maker"-Workflow zu optimieren, einschließlich "Text-to-Speech" für realistische Voiceovers und einem "AI-Skript-Generator". Sie können Ihre Videos auch einfach mit "automatischen Untertiteln" und Branding-Kontrollen "anpassen".

Kann ich meinen "Nachrichten-Video-Maker"-Inhalt mit dem Logo meiner Marke "anpassen"?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Nachrichten-Videos vollständig "anzupassen", indem Sie Ihr Logo einfach hochladen und die Farben anpassen, um ein konsistentes Branding zu gewährleisten. Verbessern Sie Ihre Produktion mit professionellen "Übergängen" und "Hintergrundmusik" für ein poliertes Aussehen.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher "Video-Editor" für Anfänger, die Nachrichteninhalte für YouTube erstellen?

Ja, HeyGen ist so konzipiert, dass es sehr benutzerfreundlich ist. Unsere "Drag-and-Drop-Editing"-Oberfläche macht das Erstellen professioneller "Nachrichten-Videos" einfach, selbst für Anfänger, und Sie können Ihre Inhalte optimiert für Plattformen wie "YouTube" exportieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo