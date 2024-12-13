Open House Video Maker für beeindruckende Immobilientouren

Erstellen Sie schnell fesselnde virtuelle Hausbesichtigungen und Videos in professioneller Qualität mit Voiceover-Generierung.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für eine offene Besichtigung, das für Immobilienmakler konzipiert ist, um die besten Merkmale einer Immobilie schnell zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik, um sofortiges Interesse zu wecken. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um den Produktionsprozess zu optimieren und mühelos ein professionelles Aussehen zu erzielen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Listing-Video, das auf die Interaktion in sozialen Medien abzielt und für Immobilienprofis maßgeschneidert ist. Dieses Video sollte eine moderne, saubere visuelle Ästhetik aufweisen, mit einem Gesprächston, der von einem AI-Avatar vermittelt wird, der die Zuschauer durch die wichtigsten Merkmale der Immobilie führt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um eine personalisierte, aber dennoch professionelle Note hinzuzufügen, ohne einen menschlichen Moderator zu benötigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges virtuelles Hausbesichtigungsvideo, das speziell für Immobilienverkäufer und -makler entwickelt wurde, die sich auf umfassende Marketingmaßnahmen konzentrieren. Der Stil des Videos sollte fließend und detailliert sein, die Zuschauer durch jeden Raum führen mit hochwertigen Aufnahmen und einer ruhigen, professionellen Stimme, die durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird, um das immersive Erlebnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Video, das wichtige Immobilienangebote hervorhebt, ideal für vielbeschäftigte Immobilienprofis, die professionelle Videos mit minimalem Aufwand suchen. Der visuelle Stil sollte wirkungsvoll und elegant sein und klare Botschaften effizient vermitteln. Dies kann schnell mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion zusammengestellt werden, die einfachen Text in eine atemberaubende visuelle Präsentation verwandelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Open House Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videos für offene Besichtigungen von Immobilienangeboten, um mehr potenzielle Käufer anzuziehen und Ihre Immobilienmarketingmaßnahmen zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen für Immobilienvideos und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen- und Szenenbibliothek, um schnell mit Ihrer offenen Besichtigungstour zu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Laden Sie Ihre Immobilienfotos und Videoclips hoch oder wählen Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um überzeugende Listing-Videos zu erstellen, die jedes Detail hervorheben.
3
Step 3
Anpassungen vornehmen
Verwenden Sie erweiterte Bearbeitungstools, um Voiceovers und Hintergrundmusik hinzuzufügen und Ihr Video mit HeyGens Branding-Kontrollen wie Ihrem Logo und Ihren Markenfarben anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Open House Video und nutzen Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, die für nahtloses Teilen über alle Ihre sozialen Medienplattformen optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Expertise von Immobilienmaklern hervor

Entwickeln Sie ansprechende Videos, um Kundenreferenzen und erfolgreiche Immobilienverkäufe zu teilen, und bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke auf.

Häufig Gestellte Fragen

Wie können Immobilienmakler HeyGen für ihre Marketingmaßnahmen nutzen?

HeyGen ermöglicht es Immobilienmaklern, Videos in professioneller Qualität für Immobilienangebote und offene Besichtigungstouren zu erstellen, was ihre Marketingmaßnahmen erheblich verbessert und potenzielle Käufer anspricht. Unsere AI-gestützte Plattform macht die Produktion von überzeugendem Videoinhalt mühelos.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Open House Video Maker?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Videos für offene Besichtigungen und virtuellen Hausbesichtigungen mit benutzerfreundlichen Vorlagen und AI-Avataren. Sie können schnell fesselnde Listing-Videos erstellen, die die Merkmale der Immobilie hervorheben und Immobilienmaklern helfen, mehr Interesse zu wecken.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Immobilienvideos für soziale Medien helfen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Produktion dynamischer Immobilienvideos, die für soziale Medien optimiert sind. Mit der Anpassung des Seitenverhältnisses und der individuellen Markenanpassung können Sie problemlos Videos in professioneller Qualität über alle Ihre Kanäle teilen, um die Sichtbarkeit der Immobilie zu erhöhen.

Bietet HeyGen Vorlagen für die Erstellung von Immobilienvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen für Immobilienvideos, die Ihren kreativen Prozess vereinfachen. Diese vorgefertigten Szenen und lizenzfreien Ressourcen ermöglichen es Ihnen, schnell beeindruckende Listing-Videos und virtuelle Hausbesichtigungen zu produzieren, ohne umfangreiche Erfahrung im Videoschnitt zu benötigen.

