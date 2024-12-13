Online-Video-Tool: Mühelose Videoerstellung & -bearbeitung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Tutorial-Video für Kleinunternehmer und Social-Media-Manager, das effektive Online-Video-Bearbeitungstechniken zeigt, um Rohmaterial in social-media-fähige Inhalte zu verwandeln. Das Video sollte einen lebhaften, energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und ansprechenden Visuals haben, wobei der Schwerpunkt auf schneller Inhaltserstellung liegt, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und nahtloses Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen, einschließlich spezifischer Optionen zum Ändern der Videogröße, genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 1,5-minütiges Werbevideo für Marketingfachleute, das die Einfachheit der Erstellung überzeugender Inhalte mit fortschrittlichen AI-Tools in einem Online-Editor zeigt. Dieses Video sollte eine moderne, elegante Ästhetik mit ansprechenden Übergängen und Hintergrundmusik aufweisen, wobei HeyGens AI-Avatare und diverse Vorlagen & Szenen hervorgehoben werden, um mühelos Videokampagnen ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen und E-Learning-Entwickler, das zeigt, wie man Videos für technische Dokumentationen oder Schulungsmodule effizient bearbeitet, indem man Cloud-Speicher-Prinzipien nutzt. Das Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil haben, der sich auf Bildschirminteraktionen konzentriert und ein ruhiges, informatives AI-Voiceover verwendet, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um Inhalte zu bereichern und seine robuste Voiceover-Generierung für konsistente Erzählungen zu nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie unser Online-Video-Tool funktioniert

Erstellen, bearbeiten und teilen Sie mühelos professionelle Videos online mit unserem intuitiven Video-Tool, das für Effizienz und Wirkung entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihre "Online-Video-Bearbeitung"-Reise, indem Sie eine Vorlage auswählen oder Ihre Medien in eine mehrschichtige Timeline hochladen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller "Voiceover-Generierung" und generieren Sie mühelos "Untertitel" für eine breitere Zugänglichkeit.
3
Step 3
Wenden Sie professionelle Akzente an
Nutzen Sie leistungsstarke "AI-Tools", um Ihre Visuals zu verfeinern, wie z.B. das Entfernen von Hintergründen, und "passen Sie Videos" für jede Plattform mühelos an.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation und "veröffentlichen Sie direkt auf sozialen Plattformen", um Ihre hochwertigen Inhalte sofort mit Ihrem Publikum zu teilen.

Verbessern Sie Schulung und Bildung

Verbessern Sie Lernerfahrungen und Wissensspeicherung, indem Sie wirkungsvolle Schulungsvideos und Bildungsinhalte mit fortschrittlichen AI-Tools erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die fortschrittliche Online-Video-Bearbeitung mit AI-Tools?

HeyGen nutzt leistungsstarke AI-Tools, um Text-zu-Video zu transformieren, sodass Benutzer mühelos Videoinhalte erstellen können. Dieser Online-Video-Editor bietet professionelle Voiceovers und generiert Untertitel, um die Produktion ansprechender Videos zu vereinfachen.

Kann ich mit HeyGen umfassende Videobearbeitung online durchführen?

Ja, HeyGen ist ein robuster Online-Video-Editor, der es Ihnen ermöglicht, Videos mit einer mehrschichtigen Timeline zu bearbeiten, Schnitte, Zusammenführungen und Zuschnitte durchzuführen. Sie können auch Videos für verschiedene Plattformen anpassen und Ihre hochwertigen Kreationen direkt exportieren.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Online-Video-Tool für soziale Medien?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Erstellung von social-media-fähigen Inhalten zu helfen, indem Sie Videos für verschiedene Seitenverhältnisse anpassen und direkt auf sozialen Plattformen veröffentlichen können. Seine AI-Tools sorgen dafür, dass Ihre Videos für maximale Interaktion auf verschiedenen Kanälen optimiert sind.

Bietet HeyGen Vorlagen und Branding-Kontrollen für die professionelle Videoerstellung?

Absolut, HeyGen bietet eine breite Palette von Vorlagen, um Ihre Videoprojekte zu starten, und enthält Branding-Kontrollen zum Hinzufügen Ihres Logos und Ihrer bevorzugten Farben. Dies macht es zu einem idealen Online-Video-Tool für konsistente und professionelle Videoerstellung.

