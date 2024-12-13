Online-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Verwandeln Sie Ihr L&D mit hochwertigen Trainingsvideos, indem Sie Text-zu-Video aus Skript für eine schnelle Inhaltserstellung nutzen.

Erstellen Sie ein dynamisches 1-minütiges Erklärvideo für L&D-Teams, das zeigt, wie man mühelos professionelle Online-Trainingsvideos erstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und geschäftlich sein, mit klaren Grafiken und einem selbstbewussten AI-Avatar, der den Inhalt präsentiert. Der Ton wird eine klare, professionelle Stimme sein, die die Effizienz betont, die durch die Nutzung von HeyGens AI-Avataren zur Optimierung der Inhaltserstellung für Trainingsmodule gewonnen wird.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein hochgradig ansprechendes 90-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und HR-Manager, das die Einfachheit der Produktion effektiver Trainingsvideos für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit Bildschirmtext, der die wichtigsten Schritte hervorhebt, ergänzt durch eine fröhliche, ermutigende Erzählung. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion unterstreichen, um schriftliches Material in überzeugende visuelle Lernerfahrungen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 2-minütiges Unternehmensschulungsvideo, das sich an Unternehmensschulungsabteilungen und Instruktionsdesigner richtet und die Geschwindigkeit und Qualität veranschaulicht, die mit einem AI-Videogenerator erreicht werden. Der visuelle Stil wird modern und informativ sein, mit dynamischen Szenenübergängen und Datenvisualisierungen, um das Interesse der Zuschauer zu halten, gepaart mit einer autoritativen, klar artikulierten Stimme. Heben Sie die ausgefeilten Voiceover-Generierungsfähigkeiten innerhalb von HeyGen hervor und zeigen Sie, wie benutzerdefinierte Stimmen die professionelle Wirkung von Unternehmensschulungsvideos verbessern können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Tutorial für Pädagogen und LMS-Administratoren, das sich darauf konzentriert, wie anpassbare Vorlagen die Erstellung vielfältiger Inhalte für Lernmanagementsysteme vereinfachen können. Der visuelle Stil sollte zugänglich und klar sein, verschiedene Vorlagenanwendungen mit leicht lesbaren Textüberlagerungen und einer ruhigen, leitenden Erzählung demonstrieren. Betonen Sie, wie HeyGens robuste Untertitel-/Caption-Funktion die Zugänglichkeit und das Verständnis in verschiedenen Lernumgebungen für alle Schulungsteilnehmer sicherstellt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Online-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Trainingsvideos in nur vier einfachen Schritten und verwandeln Sie Ihre Inhalte in ansprechende visuelle Lernerfahrungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Trainingsinhalte einzufügen oder zu schreiben. Die `Text-zu-Video aus Skript`-Funktion der Plattform wird dann Ihre Worte in ein dynamisches Video verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an `AI-Avataren` oder laden Sie Ihren eigenen hoch, um als Ihr Bildschirmpräsentator zu dienen und Ihr Training ansprechender und nachvollziehbarer zu machen.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie professionelle `AI-Voiceovers` generieren und es mit den Farben, Schriften und dem Logo Ihrer Marke für ein konsistentes Erscheinungsbild anpassen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen `Trainingsvideos`, komplett mit optionalen `Untertiteln/Captions`, bereit für die nahtlose Integration in Ihr Lernmanagementsystem oder Ihre Sharing-Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

Entmystifizieren Sie komplexe Konzepte, sei es im Gesundheitswesen, in technischen Bereichen oder anderen spezialisierten Gebieten, und machen Sie das Lernen zugänglich und klar.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Trainingsvideos?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Videogenerator, der es Nutzern ermöglicht, Skripte in professionelle Trainingsvideos mit AI-Avataren und AI-Voiceovers zu verwandeln, was den Produktionsprozess für L&D-Teams erheblich vereinfacht. Dieser Text-zu-Video-Generator eliminiert die Notwendigkeit komplexer Videobearbeitungswerkzeuge.

Kann HeyGen AI-Avatare für Unternehmensschulungsinhalte anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung von AI-Avataren, um sich an Ihre Markenidentität für Unternehmensschulungsvideos anzupassen, einschließlich Branding-Kontrollen wie Logos und Farben. Sie können aus einer vielfältigen Bibliothek von sprechenden Köpfen wählen oder sogar einen benutzerdefinierten Avatar erstellen, um ein konsistentes visuelles Erlebnis zu gewährleisten.

Wie funktioniert der Text-zu-Video-Generator von HeyGen bei der Erstellung von Lernmodulen?

Der Text-zu-Video-Generator von HeyGen ermöglicht es Ihnen, einfach Ihr Skript einzugeben, und die AI wandelt es in ein dynamisches Video mit virtuellen Präsentatoren und Voiceovers um. Diese robuste Fähigkeit vereinfacht die Entwicklung ansprechender Trainingsvideos, die für jedes Lernmanagementsystem geeignet sind.

Unterstützt HeyGen Bildschirmaufnahmen für technische Demonstrationen?

Während sich HeyGen hauptsächlich auf AI-generierte Inhalte mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript konzentriert, integriert es sich nahtlos mit vorhandenen Bildschirmaufnahmen oder externen Medien. Sie können Ihre Bildschirmaufnahmen einfach hochladen und mit den AI-generierten Szenen von HeyGen kombinieren, um umfassende Trainingsvideos zu erstellen.

