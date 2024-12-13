Promo-Video-Maker für Online-Shops für sofortiges Umsatzwachstum

Steigern Sie Ihre E-Commerce-Verkäufe und fesseln Sie Ihr Publikum mit atemberaubenden Videovorlagen und müheloser Erstellung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Erklärvideo, das sich an Marketingmanager richtet, die den Umsatz durch ansprechende Inhalte steigern möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und klar sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Erzählung mit sauberen, optimistischen Visuals und Hintergrundmusik führt. Betonen Sie, wie HeyGens "AI-Avatare" und die natürliche "Sprachgenerierung" die Erstellung einer effektiven AI Promo Video Maker-Lösung vereinfachen können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine schnelle 15-Sekunden-Promo-Anzeige, die sich an Social-Media-Marketer richtet, die schnelle, wirkungsvolle Inhalte für ihren Online-Shop benötigen. Dieses Video sollte trendig und visuell ansprechend sein, mit prominenten Textüberlagerungen, begleitet von eingängiger Popmusik. Zeigen Sie, wie einfach es ist, solche Social-Media-Marketing-Inhalte mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und automatischen "Untertiteln/Beschriftungen" für maximale Interaktion zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Zeigen Sie, wie Markenmanager ein anspruchsvolles 60-Sekunden-Promovideo erstellen können, um ein konsistentes Markenimage über verschiedene Plattformen hinweg für ihre E-Commerce-Shops zu bewahren. Das Video sollte einen polierten, eleganten visuellen Stil mit einer markenzentrierten Farbpalette und instrumentaler Unternehmensmusik aufweisen. Konzentrieren Sie sich auf die Kraft von HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um benutzerdefinierte Videoinhalte für verschiedene Kanäle anzupassen, während Sie die "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für hochwertige Visuals nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Promo-Video-Maker für Online-Shops funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbevideos für Ihren Online-Shop, um Kunden zu begeistern und den Umsatz mit unserer intuitiven AI-Plattform zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, die für Online-Shops entwickelt wurden, um einen schnellen und einfachen Start Ihrer Werbevideoerstellung zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktinhalte hinzu
Laden Sie Ihre Produktbilder und -videos hoch und nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek, um Ihr Werbevideo mit relevanten Visuals und Branding-Elementen zu bereichern.
3
Step 3
Erzeugen Sie eine überzeugende Erzählung
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie realistische Sprachüberlagerungen direkt aus Ihrem Skript generieren, um eine klare und wirkungsvolle Kommunikation für die Promotion Ihres Online-Shops zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Werbevideo, indem Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen, und exportieren Sie dann Ihre hochwertige Kreation, die bereit für Social-Media-Marketing und Ihren Online-Shop ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundentestimonial-Videos

Erstellen Sie überzeugende AI-gestützte Videos mit Erfolgsgeschichten von Kunden, um Vertrauen aufzubauen und die Glaubwürdigkeit Ihrer Produkte für Ihren Online-Shop zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung eines Werbevideos für mein Unternehmen vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung eines Werbevideos, indem es eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen bietet. Sie können schnell ansprechende Inhalte aus Ihrem Skript generieren, was es zu einem effizienten Promo-Video-Maker für jede geschäftliche Anforderung macht.

Ermöglicht HeyGen realistische AI-Sprachüberlagerungen in Werbevideos?

Ja, HeyGen verfügt über fortschrittliche AI-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, realistische Sprachüberlagerungen für Ihre Werbevideos zu erstellen. Zusammen mit AI-Avataren hilft HeyGen Ihnen, professionelle Promo-Anzeigen mit wirkungsvoller Erzählung zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge zu benötigen.

Kann ich meine mit HeyGen erstellten Werbevideos branden?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Ihre Werbevideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte, sei es für einen Online-Shop oder Social-Media-Marketing, ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild bewahren.

Welche Art von Werbevideos kann HeyGen mir helfen, für verschiedene Plattformen zu erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger Promo-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, verschiedene Arten von Werbevideos zu erstellen, einschließlich ansprechender Promo-Anzeigen und detaillierter Erklärvideos. Mit Seitenverhältnis-Anpassung und Untertitel-Funktionen können Sie Ihre Inhalte für Social-Media-Marketing, Online-Shops und andere Plattformen optimieren.

