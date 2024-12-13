Online-Kursmodul-Video-Generator: Erstellen Sie schnell fesselnde Lektionen

Verwandeln Sie E-Learning-Module sofort in überzeugende Videolektionen, indem Sie unsere fortschrittlichen KI-Avatare nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Unternehmensschulungen, die Skripte effizient in strukturierte E-Learning-Module umwandeln müssen, erstellen Sie ein 60-sekündiges informatives Video. Diese saubere, im Unternehmensstil gehaltene Produktion wird HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Untertitel verwenden, um sicherzustellen, dass jedes Detail durch ein professionelles KI-Voiceover und leicht verständlichen Bildschirmtext für HR-Profis vermittelt wird.
Beispiel-Prompt 2
Sind Sie ein Solopreneur oder Coach, der eine umfassende Trainingsplattform aufbaut? Entwerfen Sie ein dynamisches, inspirierendes 30-sekündiges Video, das die schnelle Erstellung eines Online-Kursmodul-Intros zeigt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um einen prägnanten, energetischen visuellen Stil zu erreichen, der von einem selbstbewussten KI-Avatar und energetischer Musik präsentiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Inhalte-Ersteller und Fachexperten, die ihre Videolektionen skalieren möchten, sollten ein modernes, elegantes 50-sekündiges KI-Video produzieren. Diese hochmoderne Demonstration wird einen reibungslosen Workflow veranschaulichen, indem sie HeyGens KI-Videoplattform und das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte nutzt, um Bildungsinhalte professionell über verschiedene Plattformen hinweg zu liefern und zu verteilen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Online-Kursmodul-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Kursinhalte in fesselnde Videomodule für jede Trainingsplattform oder LMS mit KI-Avataren und leistungsstarken Videogenerierungstools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie Ihr Kursmodul, indem Sie Ihr Skript eingeben oder einfügen. Die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion unserer Plattform wandelt Ihren Text effizient in eine dynamische Videoübersicht um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie von KI-Avataren, die als Präsentator für Ihre E-Learning-Module dienen. Diese Avatare bieten eine konsistente und fesselnde Bildschirmpräsenz.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihre Videoinhalte mit realistischen KI-Voiceovers. Passen Sie Sprachstile und Emotionen an, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte mit Klarheit und Wirkung vermittelt werden.
4
Step 4
Exportieren Sie für Ihre Plattform
Finalisieren und exportieren Sie Ihre professionellen Schulungsvideos. Generieren Sie in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Integration in Ihr bevorzugtes LMS oder Ihre Trainingsplattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsinhalte

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, verständliche Videolektionen, um komplexe Themen zugänglich zu machen und die Bereitstellung von Bildungsinhalten insgesamt zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden Videolektionen und E-Learning-Modulen?

HeyGen ermöglicht es Erstellern, mühelos fesselnde Videolektionen und E-Learning-Module zu produzieren, indem Skripte in dynamische KI-Videos umgewandelt werden. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, einschließlich anpassbarer KI-Avatare und KI-Voiceovers, um die Produktion Ihrer Bildungsinhalte zu optimieren.

Kann ich KI-Avatare für meine Schulungsvideos und Bildungsinhalte anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung von KI-Avataren, um Ihre Marke und spezifische Schulungsvideos zu entsprechen. Sie können Funktionen personalisieren und Ihre Markenelemente integrieren, um Konsistenz in all Ihren Bildungsinhalten zu gewährleisten.

Wie funktioniert der Prozess, um Skripte in professionelle KI-Videos mit HeyGen zu verwandeln?

Mit HeyGens Skript-zu-Video-Generator geben Sie einfach Ihren Text ein, und unsere fortschrittliche KI-Videoplattform generiert automatisch ein professionelles Video. Dies umfasst die Synchronisierung von KI-Voiceovers und animierten KI-Avataren mit Ihrem Skript, was die Erstellung hochwertiger KI-Videos effizient und unkompliziert macht.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung umfassender Online-Kursmodul-Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver KI-Kursgenerator und bietet robuste Fähigkeiten zur Erstellung von Online-Kursmodul-Videos. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, fesselnde E-Learning-Module mit KI-Avataren, dynamischen Szenen und präzisen KI-Voiceovers zu gestalten und dient als vollständiges Kursautoren-Tool.

